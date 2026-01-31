El avance del frente frío número 32, impulsado por una masa de aire ártico, generará un marcado descenso de temperatura y heladas severas en gran parte del territorio mexicano durante este fin de semana. El impacto más crítico se sentirá en las zonas serranas, donde los termómetros alcanzarán niveles de congelación. Te informamos que los pronósticos por estado son los siguientes: Cabe resaltar que ante el panorama helado que se avecina, existe la probabilidad de caída de nieve, aguanieve o lluvia engelante en las zonas montañosas del norte y centro del país, las áreas con mayor riesgo ante este fenómeno climatológico incluyen las partes altas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.Ante este suceso es recomendable el salir de casa lo menos posible, especialmente a altas horas de la noche, o inclusive demasiado temprano por la mañana, porque al no contar con la luz solar, las bajas temperaturas podrían afectar de manera severa tu salud. CT