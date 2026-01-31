El avance del frente frío número 32, impulsado por una masa de aire ártico, generará un marcado descenso de temperatura y heladas severas en gran parte del territorio mexicano durante este fin de semana.

El impacto más crítico se sentirá en las zonas serranas, donde los termómetros alcanzarán niveles de congelación. Te informamos que los pronósticos por estado son los siguientes:

Temperaturas de -15 a -10 °C: Zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Temperaturas de -10 a -5 °C: Zacatecas y San Luis Potosí.

Zacatecas y San Luis Potosí. Temperaturas de -5 a 0 °C: Baja California, Sonora, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Baja California, Sonora, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas de 0 a 5 °C: Zonas altas de la Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Cabe resaltar que ante el panorama helado que se avecina, existe la probabilidad de caída de nieve, aguanieve o lluvia engelante en las zonas montañosas del norte y centro del país, las áreas con mayor riesgo ante este fenómeno climatológico incluyen las partes altas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Ante este suceso es recomendable el salir de casa lo menos posible, especialmente a altas horas de la noche, o inclusive demasiado temprano por la mañana, porque al no contar con la luz solar, las bajas temperaturas podrían afectar de manera severa tu salud.

¿Cómo cuidar tu salud ante las bajas temperaturas?

Capas de ropa: Al vestirte utiliza varias capas de ropa para poder ajustarte a la temperatura y conservar mejor tu calor corporal.

Al vestirte utiliza varias capas de ropa para poder ajustarte a la temperatura y conservar mejor tu calor corporal. Aprovecha la luz solar: Abre cortinas y persianas durante el día para que el sol caliente naturalmente tu hogar, especialmente si tus ventanas dan al sur.

Abre cortinas y persianas durante el día para que el sol caliente naturalmente tu hogar, especialmente si tus ventanas dan al sur. Mantener un esquema de vacunación actualizado: Acude a tu centro de salud más cercano para recibir las vacunas correspondientes.

Acude a tu centro de salud más cercano para recibir las vacunas correspondientes. Comida caliente: Consume caldos, sopas y guisos calientes, ya que ayudan a generar calor interno.

Consume caldos, sopas y guisos calientes, ya que ayudan a generar calor interno. Consumir alimentos ricos en vitaminas A y C: Al realizar esto estás ayudando a que tu sistema inmunológico se refuerce, lo que te evitará complicaciones médicas futuras.

CT