Este es el lugar de México en el ranking de los países más hermosos del mundo

La Secretaría de Turismo (Sectur), encabezada por Josefina Rodríguez Zamora, celebró que México se encuentra entre los países más hermosos del mundo en 2025, por encima de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con la revista Condé Nast Traveler.

En redes sociales, Sectur resaltó que México se ganó esta posición gracias a sus "desiertos que parecen de otro planeta, volcanes nevados, playas paradisiacas, tesoros vivos como la Mariposa Monarca" y el avistamiento de ballenas o luciérnagas.

El ranking, detalló, estuvo basado en tres elementos que en México "se sienten en cada viaje":

Belleza natural.

Patrimonio cultural.

Monumentos emblemáticos.

"Un reconocimiento más a la diversidad que hace de México un país incomparable", destacó la Secretaría de Turismo.

Según el listado, elaborado por Condé Nast Traveler, México es el segundo país más bello del mundo, tan solo por debajo de Australia.

El tercer lugar lo ocupa Brasil, seguido de Estados Unidos, China e India.

Condé Nast Traveler se define a sí mismo como la voz "más perspicaz y actualizada en todo lo relacionado a viajes, ofreciendo inspiración e información social".

En su portal web, asegura ser una referencia mundial desde su primera publicación, en 1987, lo que le ha permitido "impulsar conversaciones sobre sostenibilidad, inclusión y transformación, mostrando lo local y auténtico".

10 países más bellos del mundo 2025, según ranking

Los 10 países más bellos del mundo 2025, según este ranking de Condé Nast Traveler, son:

Te puede interesar: Boletas electorales de este estado tendrán fotos, valida la SCJN

1. Australia.

2. México.

3. Brasil.

4. Estados Unidos.

5. China.

6. India.

7. Canadá.

8. Indonesia.

9. Francia.

10. Colombia.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV