Estas son las playas de México que NO debes visitar en Navidad 2025

De cara a la temporada vacacional de fin de año, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dieron a conocer los resultados del Tercer Monitoreo 2025 de la Calidad del Agua de Mar, que evaluó 289 playas recreativas en 76 destinos turísticos de 17 Estados costeros del país.

A través de la aplicación móvil Playas Mx, las autoridades informaron que la calidad del agua en México muestra una mejora sostenida, ya que la mayoría de las playas son seguras para los visitantes. Del total analizado, 283 playas —el 98%— fueron declaradas aptas para uso recreativo, lo que refleja una reducción significativa en los niveles de contaminación.

Se realizaron más de dos mil 200 análisis

Durante el periodo previo a las vacaciones, las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS) y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP) realizaron más de dos mil 200 análisis de muestras para medir la presencia de enterococos, una bacteria que indica contaminación fecal.

Los estudios se basaron en el límite máximo de 200 enterococos por cada 100 mililitros, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los resultados son alentadores: el número de playas no aptas bajó de 16 a solo 6, mientras que 14 playas mejoraron su clasificación gracias a acciones de saneamiento y control.

Entre las playas que recuperaron su estatus destacan El Real (Colima); Caletilla, Hornos, Carabalí y Papagayo (Guerrero); Playa del Cuale y Camarones (Jalisco); Nexpa, Boca de Apiza, Jardín, Las Peñas, Chuquiapan y Caleta de Campos (Michoacán); y Bocana (Oaxaca).

Sin embargo, seis playas siguen siendo consideradas no aptas para uso recreativo debido a los altos niveles de contaminación detectados. Estas son:

Tijuana (Baja California)

Mismaloya (Jalisco)

El Veneno/Miramar (Sonora)

San Francisco (Sonora)

Barra del Tordo (Tamaulipas)

José Martí (Veracruz)

Ante estos hallazgos, Cofepris anunció que mantiene coordinación con los Comités de Playas locales para implementar medidas de saneamiento y reducir los riesgos a la salud.

Las autoridades invitaron a los turistas a consultar la información actualizada sobre la calidad del agua mediante la app Playas Mx o el portal institucional antes de viajar, y a contribuir con la limpieza de las zonas costeras para preservar su buen estado durante esta temporada navideña.

EE