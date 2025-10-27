Desfile de Día de Muertos 2025: fecha, horario y ruta en CDMX

Con motivo del Día de Muertos, el Gobierno de la Ciudad de México llevará a cabo el Gran Desfile de Día de Muertos 2025, un recorrido que llenará de color, música y tradición el Paseo de la Reforma y el Zócalo.

La secretaria de Cultura, Ana Francis López Mor, adelantó que el desfile contará con la participación de grupos musicales como El Haragán, que interpretará canciones de Rockdrigo González, así como Amandititita y músicos de La Maldita Vecindad, con su tradicional "Cocodrilo".

Además, y de acuerdo con la convocatoria de FARO Aragón, la temática de este desfile es: “El arte del drag y la lucha libre”.

Mor aclaró que el recorrido forma parte de la cartelera cultural del Día de Muertos, que incluye más de 400 actividades en las 16 alcaldías, como la Ofrenda Monumental del Zócalo, la ópera en náhuatl Cuauhtemoctzin, el baile monumental Muero por Bailar y las megaofrendas en distintas demarcaciones.

¿Cuál será la fecha, horario y ruta del desfile por el Día de Muertos?

Por su parte, Clara Brugada, la jefa de Gobierno, anunció el desfile se llevará a cabo este próximo sábado 1 de noviembre a las 14:00 horas. Asimismo, detalló que partirá de la Puerta de los Leones, en Chapultepec, recorrerá toda la avenida Reforma y concluirá en el Zócalo capitalino.

"Convocamos a todas y todos a ser parte de este gran desfile, que rinde homenaje a nuestras raíces y a la memoria de quienes nos antecedieron. Queremos que el Día de Muertos se viva en toda la ciudad, no solo en el Centro", expresó.

Según Brugada, el evento contará con más de 5 mil participantes, entre comparsas, músicos, carros alegóricos, alebrijes monumentales y contingentes de catrinas y calaveras gigantes, que rendirán tributo a figuras históricas y artísticas de México.

El Gran Desfile de Día de Muertos 2025 es un evento de muchísima afluencia, por lo que se recomienda llegar con anticipación y seguir las siguientes recomendaciones:

Utiliza ropa y calzado cómodos.

Si vas con niños o niñas, no los descuides y siempre tenlos a la vista.

Lleva agua para mantenerte hidratado.

Respeta las áreas delimitadas por el personal de seguridad.

Si solo quieres ir como espectador, acomódate en un lugar seguro a lo largo del recorrido.

