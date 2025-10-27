La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reforzó sus acciones de vigilancia en diversas sucursales de la cadena de videojuegos Gameplanet, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores.

Entre el 13 y el 21 de octubre, personal de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones visitó varias tiendas de la Ciudad de México para verificar que se cumplieran los cinco puntos fundamentales de supervisión establecidos por la Profeco. La primera visita, realizada el 13 de octubre en la sucursal Metrópoli Patriotismo, evidenció incumplimientos, lo que motivó recorridos adicionales en otras sucursales.

El 14 de octubre se inspeccionó la tienda de Plaza Universidad, y el 15, las sucursales Galerías Insurgentes, Forum Buenavista y Centro Comercial Perisur. La visita del 16 incluyó Plaza Oasis Coyoacán, Parque Delta y Zona Rosa, y el 21 se sumaron más establecimientos.

Durante estas revisiones, se detectaron irregularidades como la falta de exhibición del contrato de adhesión registrado ante la Profeco, la ausencia de la carta de derechos mínimos de los usuarios y la omisión de comprobantes de entrega de estos documentos. En la sucursal de Plaza Universidad, además, no se exhibían precios ni tarifas. Las sucursales de Plaza Oasis Coyoacán y Parque Delta acreditaron correctamente los cinco puntos revisados, mientras que la tienda de Zona Rosa presentó deficiencias parciales.

En los establecimientos donde se identificaron incumplimientos, se colocaron sellos de suspensión como medida precautoria. Cabe destacar que, desde el 16 de octubre, Gameplanet había implementado mejoras como códigos QR, actualización de su portal web y organización documental en sus sucursales.

Asimismo, la Subprocuraduría realizó una visita adicional a la sucursal Parque Tezontle, constatando que cumplía con la totalidad de los puntos de verificación. Desde el inicio de estas visitas, la Profeco ha recibido documentación presentada por el proveedor, la cual está en análisis para determinar la posible remoción de los sellos de suspensión.

Estas son las sucursales suspendidas

Metrópoli Patriotismo

Plaza Universidad

Galerías Insurgentes

Forum Buenavista

Centro Comercial Perisur

Zona Rosa

SV