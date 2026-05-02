La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que cualquier Gobierno extranjero “se topa con principios”, al referirse a las acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Durante la inauguración del Ecoparque “La Ceiba”, la Mandataria subrayó que ningún gobierno externo puede intervenir en el territorio nacional, al destacar que en México existe un pueblo que defiende su soberanía. “Cualquier gobierno extranjero se topa con el principio de la defensa de la soberanía y con la fortaleza del pueblo de México”, expresó.

Añadió que el país cuenta con una ciudadanía “empoderada”, a la que su administración sirve, y reiteró que la dignidad y la historia nacional son elementos que sostienen esta postura.

En su mensaje, también hizo referencia al periodo neoliberal y reconoció al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien envió un saludo durante el acto realizado en Palenque.

La Presidenta destacó avances en proyectos de infraestructura como el Tren Maya de carga y el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como la carretera Palenque-Ocosingo y la beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de licenciatura en Chiapas.

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reconoció la conducción del Gobierno federal y señaló que la mandataria mantiene una postura firme ante el contexto actual.

CT