Sábado, 02 de Mayo 2026

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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 2 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 65%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 3 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Lunes 4 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 39 y temperatura mínima de 25

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá
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