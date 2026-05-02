Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 2 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 65%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 3 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Lunes 4 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 39 y temperatura mínima de 25

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

