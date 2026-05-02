Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 2 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 65%.Domingo 3 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Lunes 4 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 39 y temperatura mínima de 25Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa