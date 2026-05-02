Petroleros avalan nueva estrategia energética

En el marco del Día Internacional del Trabajo, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) respaldó la política energética del Gobierno federal, al destacar el impulso a la soberanía energética y el desarrollo de energías limpias sin ceder el control sobre los hidrocarburos.

El gremio subrayó que el empleo debe ser un eje central en la transición energética, al advertir que este proceso debe considerar a los trabajadores que sostienen la operación del sector. En ese sentido, el dirigente nacional, Ricardo Aldana, afirmó que el sindicato no es un actor pasivo, sino un interlocutor necesario en los cambios del modelo energético.

Indicó que la organización cuenta con un contrato colectivo vigente y una agenda clara para el futuro del sector. A inicios de este año, el STPRM concluyó la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 2025-2027 con Petróleos Mexicanos (Pemex), tras más de tres meses de negociaciones.

El acuerdo incluye incrementos salariales, mejoras en pensiones y prestaciones para más de 90 mil trabajadores. El sindicato reiteró su respaldo a la estrategia energética y planteó participar en procesos de reconversión laboral.

