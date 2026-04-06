Estados donde empezará más fuerte la temporada de lluvias 2026

Pese a que algunas regiones del país ya registraron varias precipitaciones durante los primeros meses del año, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que será hasta mayo cuando comience oficialmente la temporada de lluvias, debido a la frecuencia que estas tendrán en los diferentes Estados de México.

No obstante, el gerente de Meteorología y Climatología del SMN, Rafael Trejo Vázquez, complementó esta información al señalar que abril también estará marcado por lluvias, destacando que los pronósticos indican que lloverá más de lo habitual y que esta tendencia se mantendrá hasta junio.

De acuerdo con el organismo encargado del pronóstico del tiempo en México, en abril de este año se espera que las precipitaciones alcancen los 18 milímetros, lo que contrasta con el promedio registrado entre 1991 y 2020, cuando apenas se alcanzaban los 17 milímetros.

Sin embargo, mayo experimentará un incremento mayor, con un estimado de 46 milímetros de lluvia, a diferencia de otros años en los que el mismo mes registraba alrededor de 40 milímetros, lo que representa un aumento del 15 por ciento por encima del promedio.

¿Cuáles son los Estados que se verán más afectados por las lluvias?

Trejo Vázquez advirtió que las condiciones de lluvia por encima del promedio se presentarán principalmente en Estados como Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas y la península de Yucatán, aunque también podrían extenderse a la región centro del país.

No obstante, indicó que existe la posibilidad de que en algunos Estados del norte y del centro-occidente se registren lluvias por debajo del promedio durante mayo.

Por su parte, junio traerá precipitaciones más intensas, con acumulados que podrían alcanzar los 110 milímetros, superando los 100 milímetros que se registraban como máximo en años anteriores.

Esto provocará que gran parte de la República Mexicana presente condiciones de lluvia similares; sin embargo, se prevé que el norte, occidente, centro, noroeste y oriente del país sean las regiones más afectadas , mientras que en el sureste estas precipitaciones se concentrarán en zonas específicas, lo que podría derivar en niveles por debajo del promedio en lugares como la península de Yucatán.

¿En qué fecha inicia la temporada de lluvias?

El especialista destacó que, estadísticamente, el 15 de mayo marca el inicio oficial de la temporada de lluvias, fecha que también coincide con el comienzo de la temporada de huracanes en el océano Pacífico. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer el pronóstico de ciclones que podrían impactar a México.

En este contexto, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales, ya que las condiciones climáticas previstas para los próximos meses podrían generar cambios importantes en distintas regiones del país.

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