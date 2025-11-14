Las unidades de inteligencia financiera de México y Estados Unidos (UIF y FinCEN) realizaron acciones conjuntas para bloquear operaciones financieras y suspender actividades de empresas presuntamente vinculadas a un grupo del crimen organizado relacionado con el Cártel del Pacífico, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La dependencia señaló que también se procedió contra entidades extranjeras que operaban redes internacionales de lavado de dinero y delitos fiscales mediante casinos, restaurantes y compañías de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Derivado de estas acciones, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República. Hacienda detalló que la OFAC designó a este grupo y a 26 personas vinculadas, entre ellas siete individuos y 19 empresas. A su vez, la UIF identificó cinco entidades adicionales, para incluir a 31 personas en la Lista de Personas Bloqueadas, tras un análisis que reveló triangulaciones y operaciones irregulares.

El estudio permitió determinar que 24 empresas y siete personas físicas manejaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para ocultar recursos ilícitos mediante movimientos millonarios en efectivo y flujos superiores a mil millones de pesos entre varios países. Hacienda afirmó que estas acciones fortalecen la cooperación bilateral y la protección del sistema financiero.

CT