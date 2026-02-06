Estaciones del Metrobús CDMX donde aplican la vacuna contra el sarampión

El brote de sarampión en México ha requerido el reforzamiento de medidas preventivas como la vacunación, que comenzó a aplicarse en lugares públicos más allá de los centros de salud, incluso en estados donde la incidencia de la enfermedad aún se considera baja.

En la Ciudad de México, donde se detectaron 126 casos en las tres primeras semanas del año —una cifra muy inferior a los 829 registrados en Jalisco—, las autoridades sanitarias anunciaron jornadas de vacunación en estaciones del Metro, Metrobús, Cablebús y otros sistemas de transporte, con el objetivo de aumentar la cobertura.

Estaciones del Metrobús donde se aplica la vacuna contra el sarampión

Este viernes es el último día para recibir la vacuna en los quioscos de la estación Indios Verdes (líneas 1, 3 y 7), los cuales brindan servicio de 9:00 a 14:00 horas. No obstante, la vacunación continuará en otras estaciones:

Caminero

Santa Úrsula

Ayuntamiento

Corregidora

Villa Olímpica (línea 1)

En estas estaciones se vacunará de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas.

También habrá jornadas en:

18 de Marzo (líneas 1, 3 y 6)

Circuito (líneas 1 y 3)

En estos puntos, el horario será de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

En el mismo horario (de 9:00 a 14:00 horas) se aplicará la vacuna en la estación Xochimilco del Tren Ligero; en la línea 1 del Cablebús, de Indios Verdes a Cuautepec; en Indios Verdes de la línea 2 del Mexicable, y en Indios Verdes de la línea 4 del Mexibús.

Estaciones del Metro donde se aplica la vacuna contra el sarampión

Alcaldía Álvaro Obregón (lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas)

Observatorio

Barranca del Muerto

Alcaldía Iztacalco (lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas)

Agrícola Oriental

Santa Anita

Coyuya

Alcaldía Venustiano Carranza (lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas)

Oceanía

Pantitlán

Merced

San Lázaro

Candelaria (línea 1)

Alcaldía Tláhuac (lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas)

Olivos

Nopalera

Tláhuac

Alcaldía Cuauhtémoc (lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas)

Garibaldi

Morelos

Lagunilla

Alcaldía Azcapotzalco (de 9:00 a 14:00 horas)

Camarones (5 y 6 de febrero)

Aquiles Serdán (9 y 10 de febrero)

Panteones (11 y 12 de febrero)

Ferrería (13 de febrero)

Alcaldía Gustavo A. Madero (lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas)

Deportivo 18 de Marzo

Martín Carrera

Potrero

Lindavista

Indios Verdes (6 de febrero, último día)

Según registros oficiales, el mayor número de contagios de sarampión en México se concentra en niños de 1 a 4 años, con mil 89 casos confirmados, seguido del grupo de 5 a 9 años, con 830 casos.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite a través de microgotas de saliva expulsadas al toser o estornudar. Estas pueden permanecer suspendidas en el aire hasta por una hora y depositarse en superficies, donde el virus puede seguir activo durante varias horas.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Los síntomas pueden aparecer entre 10 y 14 días después del contagio e incluyen:

Fiebre

Congestión nasal

Irritación ocular

Manchas blancas dentro de la boca

Erupción cutánea que comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo

Una persona con sarampión puede transmitir el virus durante aproximadamente ocho días: el periodo inicia cuatro días antes de la aparición del sarpullido y concluye cuatro días después de que este se manifiesta.

