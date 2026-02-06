Estaciones del Metrobús CDMX donde aplican la vacuna contra el sarampión

El brote de sarampión en México ha requerido el reforzamiento de medidas preventivas como la vacunación, que comenzó a aplicarse en lugares públicos más allá de los centros de salud, incluso en estados donde la incidencia de la enfermedad aún se considera baja.En la Ciudad de México, donde se detectaron 126 casos en las tres primeras semanas del año —una cifra muy inferior a los 829 registrados en Jalisco—, las autoridades sanitarias anunciaron jornadas de vacunación en estaciones del Metro, Metrobús, Cablebús y otros sistemas de transporte, con el objetivo de aumentar la cobertura.Este viernes es el último día para recibir la vacuna en los quioscos de la estación Indios Verdes (líneas 1, 3 y 7), los cuales brindan servicio de 9:00 a 14:00 horas. No obstante, la vacunación continuará en otras estaciones:En estas estaciones se vacunará de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas.También habrá jornadas en:En estos puntos, el horario será de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.En el mismo horario (de 9:00 a 14:00 horas) se aplicará la vacuna en la estación Xochimilco del Tren Ligero; en la línea 1 del Cablebús, de Indios Verdes a Cuautepec; en Indios Verdes de la línea 2 del Mexicable, y en Indios Verdes de la línea 4 del Mexibús.Alcaldía Álvaro Obregón (lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas)Alcaldía Iztacalco (lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas)Alcaldía Venustiano Carranza (lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas)Alcaldía Tláhuac (lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas)Alcaldía Cuauhtémoc (lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas)Alcaldía Azcapotzalco (de 9:00 a 14:00 horas)Alcaldía Gustavo A. Madero (lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas)Según registros oficiales, el mayor número de contagios de sarampión en México se concentra en niños de 1 a 4 años, con mil 89 casos confirmados, seguido del grupo de 5 a 9 años, con 830 casos.El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite a través de microgotas de saliva expulsadas al toser o estornudar. Estas pueden permanecer suspendidas en el aire hasta por una hora y depositarse en superficies, donde el virus puede seguir activo durante varias horas.Los síntomas pueden aparecer entre 10 y 14 días después del contagio e incluyen:Una persona con sarampión puede transmitir el virus durante aproximadamente ocho días: el periodo inicia cuatro días antes de la aparición del sarpullido y concluye cuatro días después de que este se manifiesta.