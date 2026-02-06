Viernes, 06 de Febrero 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 6 de febrero de 2026

Redacción web

El clima en Ciudad de México para este viernes 6 de febrero informa que estará con cielo claro con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

Según se establece, el clima presenta un 25% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 31%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 7 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Domingo 8 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

