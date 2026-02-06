Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 6 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 6 de febrero informa que estará con cielo claro con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.Según se establece, el clima presenta un 25% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 31%.Sábado 7 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Domingo 8 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Cancún