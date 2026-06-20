Estaciones del Metrobús CDMX cerradas este 20 de junio

Si te diriges al trabajo o a disfrutar tu sábado en la zona centro, toma precauciones inmediatas: hoy 20 de junio, la Línea 7 del Metrobús suspende su servicio en cinco estaciones clave. Evita contratiempos, conoce las rutas alternas y planifica tu mañana para llegar a tu destino sin demoras.

La interrupción temporal de este vital medio de transporte en la CDMX responde a la realización de un evento deportivo masivo sobre la vía pública. Las autoridades capitalinas han implementado este operativo especial para garantizar la seguridad integral tanto de los corredores participantes como de los propios usuarios del sistema.

El corte a la circulación de las emblemáticas unidades de doble piso afectará directamente el tramo poniente del recorrido habitual. Esta medida preventiva obligará a miles de pasajeros, que diariamente transitan por esta arteria, a reconfigurar sus trayectos durante toda la primera mitad de la jornada sabatina.

Estaciones afectadas y horarios confirmados

De acuerdo con el aviso oficial emitido por el sistema de transporte, el servicio estará completamente suspendido desde las 05:00 hasta las 11:00 horas de este sábado. Durante este bloque ininterrumpido de seis horas, los autobuses rojos no tendrán acceso a la zona aledaña al Bosque de Chapultepec.

Las estaciones específicas que permanecerán cerradas en ambos sentidos de circulación son Campo Marte, Auditorio, Antropología, Gandhi y Chapultepec. Es fundamental destacar que ninguna unidad realizará paradas para el ascenso o descenso de pasajeros en estos puntos estratégicos, por lo que las plataformas estarán inhabilitadas.

A pesar de este recorte temporal en la zona poniente, el resto del corredor continuará operando de manera parcial para mitigar el impacto en la movilidad urbana. Los usuarios que viajan desde el norte de la capital podrán seguir utilizando el servicio, aunque con ciertas restricciones en su destino final.

Las unidades articuladas brindarán servicio regular únicamente en el tramo que comprende desde la estación La Diana hasta las terminales de Indios Verdes y Hospital Infantil La Villa. Esta operación dividida busca mantener la conectividad esencial en la zona central y norte de la metrópoli durante el evento.

Alternativas y recomendaciones para los usuarios

Para quienes necesitan desplazarse forzosamente hacia la zona de Polanco, el Auditorio Nacional o sus alrededores, se sugiere utilizar el Sistema de Transporte Colectivo Metro. La Línea 7 del Metro operará con total normalidad bajo tierra y representa la mejor alternativa para esquivar los cierres viales.

Otra opción viable para los transeúntes es utilizar las rutas de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que circulan por vías aledañas al conflicto. Sin embargo, es fundamental considerar que el tráfico en la superficie será considerablemente más denso de lo habitual debido a los desvíos automovilísticos.

La Secretaría de Movilidad recomienda encarecidamente a la ciudadanía anticipar sus salidas al menos con 30 a 45 minutos de antelación. Planificar el viaje con tiempo de sobra es la clave principal para evitar frustraciones ante los cortes viales en la avenida más emblemática y transitada del país.

Para facilitar tu trayecto y minimizar los inconvenientes, te compartimos una lista de puntos clave y tips rápidos a considerar durante esta jornada de modificaciones operativas:

Revisa fuentes oficiales: Consulta las redes sociales del Metrobús antes de salir de casa para confirmar que el servicio se haya restablecido a la hora prometida.

Consulta las redes sociales del Metrobús antes de salir de casa para confirmar que el servicio se haya restablecido a la hora prometida. Anticipa tu viaje: Añade tiempo extra a tu traslado habitual, ya que las alternativas subterráneas podrían presentar una mayor afluencia de pasajeros.

Añade tiempo extra a tu traslado habitual, ya que las alternativas subterráneas podrían presentar una mayor afluencia de pasajeros. Evita la zona cero: No circules en automóvil particular cerca de las inmediaciones de Campo Marte, pues los cortes a la circulación generarán cuellos de botella.

Una vez que concluyan las actividades deportivas programadas y se retiren las estructuras del evento sobre la avenida, el servicio de transporte se restablecerá paulatinamente. Las autoridades estiman que, a partir de las 11:00 horas, las unidades volverán a recorrer la ruta completa sin mayores contratiempos.

Es importante recordar que estos ajustes operativos son sumamente comunes durante los fines de semana en la capital mexicana. La innegable vocación cultural, recreativa y deportiva de la ciudad exige una adaptación constante y dinámica de todos los sistemas de transporte masivo.

Además, en el contexto de los preparativos y eventos paralelos rumbo al Mundial 2026, la ciudad experimenta un aumento notable en las actividades públicas masivas. Mantenerse informado sobre los cambios repentinos en la movilidad urbana es hoy más crucial que nunca para los habitantes.

Los equipos de supervisión del sistema de transporte estarán desplegados estratégicamente en las estaciones operativas para orientar a los usuarios despistados. Si tienes dudas durante tu trayecto matutino, acércate al personal con chaleco institucional para recibir asistencia inmediata. En resumen, la mañana de este sábado requiere una dosis extra de paciencia y planeación; toma nota de las estaciones cerradas y comparte esta información vital con quienes utilizarán la ruta.

CT