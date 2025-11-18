Martes, 18 de Noviembre 2025

Esta será la nueva ruta para el desfile del 20 de noviembre en CDMX 

En esta edición el desfile dará comienzo a las 10:00 horas y tendrá como ruta diversos puntos del Centro histórico

Por: El Informador

Los elementos de la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea y el Ejército contarán con vehículos temáticos. EL INFORMADOR/ Archivo

Por primera vez, el emblemático desfile del 20 de noviembre tomará una ruta distinta, a continuación te brindamos los detalles al respecto. 

Como cada año las principales calles de la CDMX son el escenario de la conmemoración del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, un hito en la historia de nuestro país.

En este ocasión participarán elementos de la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea y el Ejército, quienes contarán con vehículos temáticos y harán su típica marcha, que demuestra el músculo militar del país, así como el esfuerzo que se ha estado brindado a lo largo de este sexenio en la búsqueda de salvaguardar a la ciudadanía mexicana. 

En esta edición el desfile dará comienzo a las 10:00 horas, y tendrá como ruta los siguientes puntos del Centro histórico de la ciudad: 

  • Zócalo 
  • 5 de Mayo
  • Eje Central
  • Avenida Juárez
  • Monumento a la Revolución 

Te recomendamos tomar las precauciones pertinentes en cuestión de vialidad, debido a que las Líneas 4, 7 y 3 del Metrobús contarán con modificaciones en sus rutas, además de que se contará con un cierre vial en los siguientes tramos: Zócalo, Plaza de la Constitución, Avenida 20 de noviembre, Eje Central Lázaro Cárdenas, Calle 5 de mayo, Avenida Juaréz y Paseo de la Reforma. 

