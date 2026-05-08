Esta ginebra nació en CDMX, compite con las mejores del mundo y Profeco la recomienda

La industria de los destilados mexicanos continúa ganando terreno, y ahora una ginebra elaborada en la Ciudad de México ha comenzado a destacar por competir directamente con marcas internacionales de alta gama, pero a un precio considerablemente más accesible.

De acuerdo con un reciente análisis realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), diversas marcas de ginebra fueron sometidas a pruebas de laboratorio para verificar aspectos como el contenido alcohólico, la pureza de sus ingredientes y el cumplimiento de la normativa oficial mexicana.

Entre las etiquetas evaluadas, una de las que más llamó la atención fue Casa Diega, una ginebra producida en la capital del país que destacó por cumplir satisfactoriamente con todos los estándares de calidad establecidos.

Según el informe, el producto logró posicionarse como una alternativa competitiva frente a firmas extranjeras reconocidas, gracias a su equilibrio entre calidad, proceso artesanal y costo accesible.

Una ginebra mexicana con identidad propia

La ginebra es una bebida espirituosa cuyo perfil está dominado por el sabor y aroma del enebro. Tradicionalmente se elabora mediante la destilación de cereales, los cuales posteriormente se redestilan junto con botánicos y bayas aromáticas que le otorgan su carácter distintivo.

Aunque hoy es considerada una bebida clásica dentro de la coctelería internacional, sus orígenes se remontan al siglo XVI. Se atribuye al médico neerlandés Franciscus Sylvius la creación de un destilado con enebro que originalmente buscaba aliviar problemas estomacales.

Con el paso del tiempo, la ginebra evolucionó hasta convertirse en una de las bebidas más populares del mundo, especialmente en versiones conocidas como “dry gin”, caracterizadas por sus notas herbales y secas. En ese contexto, Casa Diega ha apostado por desarrollar una identidad completamente mexicana utilizando ingredientes nacionales y procesos artesanales elaborados en la capital del país.

Botánicos orgánicos del Valle de México

Uno de los elementos que distingue a esta ginebra es el origen de sus ingredientes. De acuerdo con la marca, todos los botánicos utilizados provienen del Valle de México y son cultivados bajo estándares orgánicos.

Este enfoque busca respetar los ciclos naturales de producción y ofrecer un perfil aromático distinto al de las ginebras industriales importadas. Además del enebro, la bebida incorpora diversos botánicos nacionales seleccionados cuidadosamente para crear un balance entre notas herbales, cítricas y especiadas.

La empresa también ha llamado la atención por su enfoque social, ya que impulsa oportunidades laborales para personas en proceso de reintegración a la vida productiva, combinando el desarrollo empresarial con proyectos de impacto comunitario.

Un proceso artesanal de hasta tres meses

La elaboración de la ginebra Casa Diega requiere aproximadamente tres meses de trabajo. El proceso comienza con la creación de un alcohol base obtenido de granos como maíz, trigo, centeno o sorgo. Posteriormente, el destilado es infusionado con enebro y otros botánicos mexicanos antes de pasar por un periodo de maduración en barricas de roble francés durante cerca de dos meses.

Esta etapa permite integrar sabores y añadir complejidad al perfil final de la bebida, aportando notas amaderadas y una estructura más robusta. Gracias a este tipo de procesos, las ginebras mexicanas han comenzado a ganar reconocimiento dentro de un mercado donde antes predominaban casi exclusivamente las etiquetas europeas.

El crecimiento de los destilados mexicanos

En los últimos años, México ha experimentado un auge importante en la producción de bebidas espirituosas premium elaboradas localmente. Además del tequila y el mezcal, destilados como la ginebra artesanal han encontrado un espacio entre consumidores interesados en productos nacionales de alta calidad.

La tendencia también refleja un cambio en los hábitos de consumo, donde cada vez más personas buscan propuestas artesanales, ingredientes orgánicos y marcas con identidad propia.

Con reconocimientos por parte de organismos como Profeco y una creciente presencia en bares y restaurantes especializados, marcas como Casa Diega buscan demostrar que la industria mexicana puede competir de tú a tú con las grandes firmas internacionales.

TG