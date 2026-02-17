La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que a partir de las 18:00 horas de este martes queda suspendida la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México , así como las medidas que se habían implementado para reducir la contaminación.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México explicó que la mejora en la calidad del aire se debe al desplazamiento del sistema de alta presión, cuyo centro se ubicó hoy sobre el estado de Jalisco.

Su periferia generó un aumento en la velocidad del viento en el Valle de México, tanto a nivel de superficie como en altura, favoreciendo una mayor dispersión de contaminantes y el ingreso de humedad, lo que permitió la formación de nubosidad en zonas montañosas.

Las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), continuarán monitoreando las condiciones meteorológicas y la calidad del aire, agradeciendo a la población por seguir las recomendaciones durante la contingencia.

X / @CAMegalópolis

Se recordó que el programa “Hoy No Circula” aplicará de manera normal este miércoles 18 de febrero , e invitaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través del portal www.aire.cdmx.gob.mx

y de la aplicación móvil AIRE, disponible para dispositivos iOS y Android.

