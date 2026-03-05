Equinoccio de Primavera 2026: Fecha, hora y qué significa este fenómeno en México

Marzo no solo representa el cambio de página en el calendario; también anuncia uno de los acontecimientos naturales más importantes del año: el Equinoccio de Primavera.

Con su llegada, el clima comienza a tornarse más cálido, los días se alargan y los paisajes se llenan de color , dando paso a una temporada asociada con renovación y energía.

En México, este evento tiene un significado especial, pues conecta el presente con el legado prehispánico que aún se mantiene vivo en varias zonas arqueológicas.

En sitios emblemáticos como Teotihuacán y Chichén Itzá, miles de personas se reúnen cada año para recibir la nueva estación. Vestidos de blanco -color que simboliza renovación-, los visitantes levantan los brazos hacia el cielo como parte de un ritual contemporáneo que busca "cargar energía" con los primeros rayos del sol primaveral.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el Equinoccio de Primavera 2026 ocurrirá el próximo 20 de marzo a las 08:46 horas , tiempo del centro de México.

Según la Universidad Nacional Autónoma de México, el Equinoccio de Primavera sucede cuando el Sol se coloca en una posición que permite que ambos hemisferios de la Tierra reciban prácticamente la misma cantidad de luz solar.

Durante este fenómeno, el Sol pasa directamente sobre el ecuador, lo que provoca que en casi todo el planeta se registren aproximadamente 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. De hecho, la palabra "equinoccio" proviene del latín y significa literalmente "noche igual".

Cabe destacar que este fenómeno ocurre dos veces al año . Además del evento de marzo, también se presenta en septiembre; sin embargo, en el hemisferio norte marca el inicio del otoño.

SV