Enrique Inzunza reaparece en Sinaloa tras acusaciones de EU

El senador Enrique Inzunza reapareció en Badiraguato, Sinaloa, después de haberse ausentado del Senado de la República el pasado 29 de abril, tras acusaciones en su contra.

A través de X, detalló que se encontraba en su “terruño” , donde “recalo cada fin de semana a caminar sus veredas y escuchar el canto de sus pájaros”.

“Buenas tardes. Las y los saludo desde mi terruño, aquí en esta loma donde suelo vivir los fines de semana. Hoy he tenido la oportunidad de volver a la magnífica biografía de Benito Juárez”, comentó.

Adelantó que el próximo 6 de mayo comenzará la Comisión Permanente. “Y de qué mejor manera para esta coyuntura: repasando la vida de Juárez, nuestro más alto prócer nacional. Como él, con mi patria y con los míos, siempre. Ahí nos vemos”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Inzunza , al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, de narcotráfico y posesión de armas de fuego, junto con otros siete exfuncionarios.

En comparación con Rocha Moya y Gámez Mendívil, es el único que no ha pedido licencia para separarse del cargo . Declaró que, de ser solicitado por las autoridades competentes, acudirá al llamado.

Las y los saludo desde mi terruño, Badiraguato, Sinaloa, a donde recalo cada fin de semana a caminar sus veredas y a escuchar el canto de sus pájaros.



Nos estamos preparando para iniciar los trabajos de la Comisión Permanente, este próximo miércoles 6 de mayo.



Y de qué mejor… pic.twitter.com/twUtUA3r6S— Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 3, 2026

SV