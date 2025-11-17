Embajada de EU aclara que no enviará fuerzas a México sin solicitud oficial

La Embajada de Estados Unidos en México reafirmó las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, respecto a la disposición de Washington para brindar apoyo a México en temas de seguridad.

Al retomar las palabras del funcionario estadounidense, la sede diplomática encabezada por el embajador Ronald Johnson subrayó que cualquier tipo de asistencia solo se otorgará si el Gobierno mexicano la solicita de manera formal.

"Estamos listos para ofrecer toda la ayuda que requieran. Desde luego, no tomaremos acciones por cuenta propia ni enviaremos fuerzas estadounidenses a territorio mexicano. Sin embargo, podemos colaborar con equipo, capacitación, intercambio de inteligencia y diversos apoyos, siempre y cuando lo pidan. Tienen que solicitarlo", señaló recientemente Rubio.

"Solo sucederá si lo solicitan. Seguros Juntos", expresó al respecto la representación diplomática estadounidense.

��La embajada de EU en México publicó un video donde el secretario de Estado, Marco Rubio, asegura que no van a tomar acción unilateral y a enviar tropas, pero pueden ayudar con entrenamiento.

pic.twitter.com/YA2J17v7uC — Azucena Uresti (@azucenau) November 18, 2025

El mensaje de la embajada se lanzó en redes sociales, en el marco de los dichos del presidente Donald Trump, quien no descartó este lunes lanzar ataques en México con tal de detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

Durante un evento en la Casa Blanca, un periodista le preguntó si consideraba la posibilidad de lanzar ataques en México o poner tropas o personal estadounidense en territorio mexicano para combatir el tráfico de drogas.

Trump respondió: "¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!". Luego, añadió: "Haremos lo que sea necesario para detener las drogas".

YC