Elba Esther Gordillo pierde amparo en la SCJN por 19.2 millones de pesos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó atraer y revisar el amparo interpuesto por la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, mediante el cual buscaba impugnar el pago de 19.2 millones de pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.

Durante la sesión de este martes, el pleno —encabezado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz— resolvió no entrar al estudio del caso al considerar que no existen temas de constitucionalidad que ameriten su análisis. El argumento central de la exlideresa consistía en que los gastos observados se realizaron en el marco de sus funciones dentro del sindicato; sin embargo, no presentó documentación que acreditara dicha justificación.

Gordillo Morales controvirtió inicialmente el crédito fiscal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y posteriormente promovió un juicio de amparo, procedimiento que finalmente llegó al máximo tribunal del país.

Ambas instancias avalaron que la autoridad fiscal sí puede considerar que los depósitos en una de las cuentas bancarias de la exdirigente, y los pagos efectuados a tarjetas de crédito y servicios a su nombre, deben contabilizarse como parte de sus ingresos.

Grupo Salinas termina todos los juicios que tenía pendientes en la Corte

Cabe destacar que durante la sesión, la ministra Lenia Batres Guadarrama informó de la ratificación del desistimiento de la empresa Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V., del amparo con el que combatía el pago de un crédito fiscal por 645.7 millones de pesos, con lo cual queda firme la sentencia que la obliga a liquidar su adeudo.

YC