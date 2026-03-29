El pez guppy: de pequeña mascota a gran invasor

Es probable que en algún momento de tu vida consideres tener una mascota nueva. ¿Qué mejor que un pez que no hace destrozos ni orina el sillón de la sala? ¿Qué tal un guppy?, un pequeño pez que, en las tiendas de mascotas, lo encuentras con aletas largas, extravagantes y de colores brillantes.

Muchos peces de ornato, como el guppy, son mascotas populares debido a su apariencia, su bajo precio y su facilidad de cuidado. Sin embargo, los guppies no siempre fueron así. El guppy es un pez de dos centímetros de largo, originario de ríos y lagos de agua dulce de la Isla de Trinidad. En dicho destino, el guppy salvaje se ve mucho menos elegante: sus aletas son cortas, los machos poseen solo algunas manchas de naranja tenue y las hembras son pardas. Los guppies domésticos le deben su extravagancia a la crianza dirigida, así como los perros pug le deben sus caras aplanadas y ojos saltones.

La historia del guppy no termina entre Trinidad y tanques de acuario. El guppy ahora se ha convertido en uno de los invasores más exitosos del mundo, colonizando miles de cuerpos de agua en más de 70 países, incluso en sitios donde el agua se congela en invierno. ¿Y cómo empezó la introducción de guppies fuera de Trinidad? Tal vez estás pensando que por su uso como mascota, y sí, pero esa es la segunda causa.

La expansión de esta especie comenzó por su uso como biocontrol del mosquito que transmiten la malaria (y el zika o el chikungunya), ya que en los años setenta se pensaba que los guppies podrían disminuir las poblaciones de mosquitos al comerse sus larvas y sus huevos. Ya no se introduce este pez con este fin, pero sí por su comercio en acuarios y la subsecuente liberación accidental o intencional de mascotas.

El éxito del guppy como invasor se debe a que puede sobrevivir en una amplia gama de ambientes, incluyendo aguas contaminadas. Incluso, puede sobrevivir en ambientes salados, aunque sea una especie de agua dulce. Además, el guppy se reproduce con rapidez y puede alimentarse de casi cualquier recurso disponible.

En México, los guppies son una de las especies invasoras más comunes en ambientes acuáticos con efectos negativos sobre las especies nativas. En el contexto del cambio climático, las especies invasoras son ahora una amenaza mayor: mientras muchas especies nativas batallan con el cambio, invasores como el guppy pueden tolerarlo fácilmente.

Particularmente, las especies de agua dulce se verán afectadas por la salinización de sus hábitats. Durante este proceso, el grado de salinidad aumenta debido a la evaporación del agua por la temperatura elevada.

Además, el aumento del nivel del mar por el derretimiento de los glaciares extiende el rango de agua marina hacia el interior de los continentes. Así, especies acuáticas con alta tolerancia a los cambios de salinidad, como el guppy, podrían tener una ventaja sobre las especies nativas y contribuir con la reducción de la biodiversidad de nuestros ríos y lagos.

PARA SABER

Crónicas del Antropoceno es un espacio para la reflexión sobre la época humana y sus consecuencias producido por el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara que incluye una columna y un podcast disponible en todas las plataformas digitales.

SOBRE LOS AUTORES

César Rubio López es estudiante de doctorado en el Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, está interesado en la ecofisiología y la conducta de animales acuáticos.

Morelia Camacho Cervantes es investigadora en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, su investigación se centra en entender las características que vuelven exitosas a las especies invasoras. Juntos investigan cómo cambian las comunidades de peces en un gradiente de salinidad entre el Río Palizada y la Laguna de Términos en Campeche a través de un proyecto de Ciencia de Frontera de la SECIHTI. Usan al guppy como especie modelo para investigar su fisiología y conducta.