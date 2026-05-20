El choque frontal entre la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sigue incrementándose. La disputa por el presunto boicot a Morena y la supuesta presencia de la CIA en Chihuahua no es solo un pleito local, sino el reflejo de la fractura política que marcará la relación de la Federación con la oposición.

La Presidenta Sheinbaum volvió a criticar la actuación de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por presuntamente bloquear la manifestación que organizó Morena en su contra el pasado 16 de mayo.

La titular del Ejecutivo reaccionó a la declaración de la gobernadora panista, quien hoy negó que su gobierno haya utilizado recursos públicos para impedir la marcha de Morena.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo dijo que "le tocaría a las instancias respectivas ver si hubo uso de recursos públicos", pero pidió a la mandataria estatal ser consecuente con su discurso de libertad .

"Si vas a hablar de libertad de expresión, sé consecuente y ejerce la libertad de expresión. No puede ser que quien habla de libertad como parte de su consigna política, de la libertad de manifestación, o sea, lo que habla, pues es de mucha inconsistencia, por decir lo menos. Si va a haber una manifestación, pues que haya una manifestación, siempre y cuando sea pacífica, ¿verdad?, aquí en la Ciudad de México hay cantidad de manifestaciones y a nadie se le abre una zanja para que no puedas pasar", dijo.

Afirmó que se realizaron acciones para impedir la marcha de Morena para protestar por la intervención de agentes de la CIA en Chihuahua .

"Que cada quien tome su opinión a partir de lo que fue público y notorio. Todos pueden ver en las redes sociales lo que ocurrió con esta manifestación", dijo.

El pasado 18 de mayo, la Presidenta Claudia Sheinbaum también acusó a la gobernadora Maru Campos de realizar acciones para impedir la marcha e hizo un llamado a todos los gobernadores para que permitan la manifestación libre y la libertad de expresión.

"Es muy importante que haya en todos lados, no sé por qué pusieron carteles en Chihuahua para evitar una manifestación, es un llamado a todos los gobernadores, gobernadoras a la libertad de expresión, de reunión, de manifestación, a todos y a todas", dijo ese día.

Maru Campos rechaza acusaciones de Morena

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, negó categóricamente los señalamientos de Morena sobre que había movilizado recursos para impedir que se llevara a cabo la Marcha por la Seguridad de Chihuahua y la Defensa de la Soberanía Nacional , luego de que la dirigencia del partido guinda denunciara un presunto boicot a la movilización con cierres de carreteras, infiltrados y hasta obras improvisadas para impedir el paso del contingente.

En entrevista con Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leyva, la mandataria fue cuestionada sobre la presencia de Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuellar en dicha manifestación, a quienes calificó de "gente llena de veneno, de mentiras y que permanentemente viven en la violencia".

"Veo a estas personas enojadas por lo que hemos logrado en Chihuahua y que se dedican a gritar, a escupir, a poner el pie, a sacar veneno, pero que no hacen nada por el Estado de Chihuahua".

Aseguró que los mexicanos están cansados de este tipo de políticos y que lo que se necesita es gente valiente, que le entre al quite y que no tenga miedo porque el país se está cayendo a pedazos.

Reiteró que Chávez y Pérez Cuellar están llenos de veneno y de violencia con la que "no puedes proteger a tu gente".

"Buscan excusas y pretextos para tapar su crisis, sus incapacidades y sus errores. Piensan que la política es gritar en una tribuna o en un spot en redes sociales y la política significa servicio".

Sobre el incidente que sufrieron algunos simpatizantes de Morena en el Aeropuerto Internacional Roberto Fierro, donde manifestantes los recibieron a grito de "¡Fuera Morena!", la mandataria aseguró que si los políticos se pusieran a trabajar, se evitaría esta situación no solo en Chihuahua sino también en varios Estados.

“Papacitos, ¿qué quieren que haga la gobernadora de Chihuahua? ¿Quieren que vaya y los defienda al aeropuerto y los defienda en la marcha? Haga su trabajo, señora, pónganse a trabajar y no sean viles, no sean descarados”.

"Dejen a un lado la indolencia, que fue lo que tantos años les criticaron a estos neoliberales tecnócratas y pónganse a trabajar".

Durante la entrevista, la gobernadora acusó al Gobierno federal de Morena de lejanía e indolencia hacia Chihuahua .

"La Federación está muy lejos del Estado de Chihuahua y no le da opciones a la gente más que salir a decirles a Morena que están abandonados".

También aseguró que los chihuahuenses están "repudiando este régimen" tras seis años de gobierno morenista.

"Ya han pasado seis años del gobierno de Morena y los chihuahuenses están repudiando este régimen y pues yo estoy aquí para defender lo que me toca".

Por último, Maru Campos comentó que la Presidenta de la República ha dado por sentado que ella sabía sobre la presencia de los agentes de la CIA en el Estado, lo cual vulnera su presunción de inocencia .

"Así sea la Presidenta de la República, perdón, doctora Claudia Sheinbaum, ¿dónde está la presunción de inocencia? ¿Qué pruebas?".

Aseguro que, si no salen a defenderse, la situación podría ocurrirle a otras personas.

"Ah, no, pero a Rocha Moya hay que cuidarlo con algodones porque él no ha hecho nada, y si vamos a Culiacán y no podemos salir después de las 4:00 de la tarde, es porque no quisimos salir; no es porque haya algún peligro por el narcotráfico y los cárteles".

Maru Campos rechaza ignorar llamada de Sheinbaum

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, rechazó que exista una negativa a hablar con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de la polémica generada por un operativo en el municipio de Morelos, donde presuntamente participaron agentes estadounidenses.

Durante una entrevista en el programa de Ciro Gómez Leyva, la mandataria estatal aclaró que nunca ignoró llamadas de la Presidenta y sostuvo que ambas mantienen comunicación directa .

"Ella y yo nos tenemos en el teléfono celular", afirmó Campos, al explicar que la llamada de Sheinbaum se realizó al llamado "teléfono rojo", instalado únicamente en la oficina gubernamental.

"No es que no le haya tomado la llamada. Ella decidió marcarme por el teléfono rojo, yo estaba fuera de la oficina atendiendo reuniones. El teléfono rojo nada más lo tienes en la oficina", señaló.

La gobernadora añadió que posteriormente se reportó con el equipo presidencial e incluso manifestó su disposición para viajar a la Ciudad de México y reunirse con la Mandataria federal .

"Voy volando a la Ciudad de México y a la hora que ella disponga estoy lista para platicar con ella", dijo.

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