La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con fuerzas federales y estatales, detuvo a 14 personas por su presunta participación en tala ilegal en el Estado de Michoacán. Durante el operativo también fueron asegurados 25 vehículos y 539.99 metros cúbicos de madera.

La acción se realizó los días 19, 20 y 21 de febrero en la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, la franja aguacatera del centro del estado y los bosques de la Comunidad Indígena de Santiago Tingambato, en el municipio de Uruapan.

En el despliegue participaron 119 elementos de Profepa, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Civil y corporaciones municipales.

Las acciones incluyeron filtros carreteros e inspecciones a vehículos que transportaban materias primas y productos forestales. En varios casos, los conductores no presentaron la documentación requerida para acreditar la legal procedencia del recurso.

En la zona de la reserva se aseguraron cuatro vehículos con 113.745 metros cúbicos de madera. En los municipios de Morelia y Charo fueron decomisados 14 vehículos adicionales con madera en rollo y aserrada, sin documentación válida.

En Santiago Tingambato se instalaron puntos de vigilancia, donde fueron detenidas las 14 personas, puestas a disposición del Ministerio Público Federal. Los vehículos asegurados fueron trasladados a corralones en Maravatío, Morelia y Uruapan.