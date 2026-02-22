La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza las diligencias ministeriales y periciales tras el operativo federal en Jalisco en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, identificado como líder del Cártel Nueva Generación (CNG).La funcionaria precisó que las investigaciones se iniciaron luego del enfrentamiento entre Fuerzas Especiales del Ejército e integrantes del grupo criminal, como parte de un despliegue coordinado entre corporaciones federales y áreas de inteligencia.A través de su cuenta en redes sociales, Godoy señaló que las acciones del Estado mexicano en Jalisco reafirman el compromiso con la legalidad y la seguridad de la población. Reconoció la actuación del Ejército en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y destacó la coordinación con el gabinete de seguridad.Finalmente, subrayó que la respuesta institucional se llevó a cabo dentro del marco de la ley y afirmó que este tipo de intervenciones fortalecen el Estado de Derecho. “La justicia no es opcional”, expresó, al reiterar que se trata de un compromiso permanente con el país. SV