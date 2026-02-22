La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza las diligencias ministeriales y periciales tras el operativo federal en Jalisco en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes , alias El Mencho, identificado como líder del Cártel Nueva Generación (CNG).

La funcionaria precisó que las investigaciones se iniciaron luego del enfrentamiento entre Fuerzas Especiales del Ejército e integrantes del grupo criminal, como parte de un despliegue coordinado entre corporaciones federales y áreas de inteligencia.

A través de su cuenta en redes sociales, Godoy señaló que las acciones del Estado mexicano en Jalisco reafirman el compromiso con la legalidad y la seguridad de la población. Reconoció la actuación del Ejército en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y destacó la coordinación con el gabinete de seguridad.

Finalmente, subrayó que la respuesta institucional se llevó a cabo dentro del marco de la ley y afirmó que este tipo de intervenciones fortalecen el Estado de Derecho . “La justicia no es opcional”, expresó, al reiterar que se trata de un compromiso permanente con el país.

Las acciones del Estado mexicano en Jalisco reafirman el compromiso con la legalidad y la seguridad para la población.



Reconocemos la actuación del Ejército Mexicano @Defensamx1 en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, en coordinación con el @GabSeguridadMX…— Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) February 22, 2026

SV