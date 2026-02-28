Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", era identificado como líder y fundador del Cártel Nueva Generación (CNG). Fue abatido el pasado domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, pero su origen era en el municipio de Aguililla, Michoacán.

"El Mencho" falleció durante un operativo de seguridad realizado con la intervención de fuerzas especiales del Ejército Mexicano.

Ante ello, el nombre de Aguililla volvió a colocarse en el centro de la conversación pública. Se trata del municipio de Aguililla, señalado como lugar de origen de Nemesio Oseguera Cervantes.

Pero más allá de la figura criminal, ¿Cómo es realmente este municipio? Entre paisajes serranos, clima cálido y una economía basada principalmente en actividades agrícolas y ganaderas, Aguililla ha sido también escenario de disputas del crimen organizado que marcaron su historia reciente .

¿Cómo es Aguililla, Michoacán?

El municipio de Aguililla es uno de los 113 municipios que integran el estado mexicano de Michoacán . Se encuentra localizado al suroeste del estado y aproximadamente A 290 kilómetros al suroeste de la ciudad de Morelia.

Gracias a la riqueza de su suelo, la región destaca por su amplia producción agrícola, especialmente de limón, jitomate y chile.

Sin embargo, su ubicación estratégica entre montañas lo ha hecho desde hace décadas un ansiado botín de los grupos criminales.

En 2021, el Cártel Nueva Generación se hizo con el control de todo Aguililla, por lo que los vecinos contaron que su municipio se transformó en un campo de batalla .

"Al entrar el CNG se hizo una guerra en el pueblo y, después de correr a sus rivales (los miembros de Cárteles Unidos), se hizo una cacería durante semanas en las que vimos asesinados en las calles y casas quemadas como parte de esa 'limpia' que decían hacer para borrar al otro grupo", recordó en 2021 Gilberto Vergara, párroco en Aguililla, para el medio BBC.

Daños en Aguililla

La violencia registrada desde el domingo en Aguililla, Michoacán, la tierra de "El Mencho", fue exhibida a través de imágenes compartidas por habitantes que salieron del pueblo.

En ellas se contaron al menos 42 vehículos incendiados, incluyendo un camión de basura, al igual que oficinas de la Presidencia Municipal, la terminal de autobuses y la sucursal del Banco del Bienestar.

Las imágenes fueron compartidas por el sacerdote Gilberto Vergara García, quien fue párroco de Aguililla.

Una expolicía municipal que huyó del pueblo contó que la situación por la que atravesaban los habitantes es crítica. "Al grado de que si no los mata el cártel (CNG) se van a morir de hambre o de alguna enfermedad, porque no hay comercios abiertos, la clínica está cerrada, no hay escuelas abiertas y no pueden salir del pueblo", expuso.

Señaló que, si las autoridades estatales y federales no limpian el municipio de Aguililla, y los vecinos de Coalcomán y Chinicuila, esa zona va a seguir controlada por el grupo criminal y las consecuencias serán fatales.

"Si no actúan pronto, esa será la tumba de la pobre gente. Yo ya sólo tenía unos tíos y unos primos ahí, pero se salieron hoy, mientras estaba el gobierno, y me platican todo lo que hace ese grupo de delincuentes. Ojalá Dios no abandone a mi gente", dijo.

