Sheinbaum recibe al director global de Coca-Cola de cara al Mundial

En horas de la tarde, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció a través de su cuenta oficial de X que recibió en el Palacio Nacional a Henrique Braun, director ejecutivo a nivel internacional de Coca-Cola.

En la reunión, Sheinbaum expresó que Coca-Cola realizará una inversión de 6 mil millones de dólares (MDD) en el territorio mexicano, como parte de las inversiones extranjeras durante su gobierno.

Asimismo, la Mandataria indicó que el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 llegará mañana al Aeropuerto Interncional Félipe Ángeles (AIFA) de la Ciudad de México, su destino será Guadalajara, la primera sede en recibirlo este 27 de febrero.

México será "sede" del Mundial tras respaldo de la FIFA

Por igual, Sheinbaum, agradeció este jueves a la FIFA por ratificar que México seguirá como sede del Mundial de Fútbol 2026, a la vez que remarcó que "México está de moda" y listo para recibir a visitantes nacionales e internacionales pese a la reciente ola de violencia desatada por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho"

La Mandataria expresó su agradecimiento al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, luego de que el miércoles declarara que no habrá cambios en las sedes previstas y que México mantiene su lugar como anfitrión del torneo. México sigue siendo sede del Mundial, junto con Estados Unidos y Canadá.

“La sede es México. Sus sedes son las que son y no hay ningún cambio”.

Ciudad de México albergará el 11 de junio próximo el partido inaugural de la Copa del Mundo y tiene cuatro partidos más programados; Guadalajara y Monterrey (norte) serán sede de otros cuatro encuentros cada una.

