El despertador suena por la mañana y la simple idea de trasladarse a la oficina genera un nudo en el estómago para muchos. Esta es la dura realidad cotidiana en México, un país que actualmente ostenta el nada presumible primer lugar global en fatiga crónica y tensión profesional, afectando directamente la calidad de vida de millones de empleados cada día.

Según los datos más recientes publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), nuestro país ha superado con creces los niveles de tensión laboral de naciones altamente competitivas . De hecho, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierte de manera contundente que el 75% de la fuerza laboral mexicana padece esta condición de forma aguda, lo que enciende las alarmas del sector salud .

¿Qué está quebrando nuestra salud mental en las oficinas?

Los altos niveles de tensión no nacen de la nada, sino de una arraigada cultura organizacional que a menudo normaliza el exceso de trabajo . Las principales causas documentadas incluyen un liderazgo deficiente por parte de los jefes, jornadas laborales que exceden por mucho los límites legales, un ambiente sumamente hostil y salarios que simplemente no compensan el esfuerzo diario.

A todo esto se suma la constante inseguridad laboral y la preocupante falta de desconexión digital en la era moderna. Los empleados terminan llevándose los problemas a casa a través del celular, lo que borra por completo la línea divisoria entre la vida personal y las obligaciones de la empresa, detonando irremediablemente el temido Síndrome de Burnout o desgaste profesional.

Del insomnio crónico a la depresión clínica severa

El impacto de esta crisis silenciosa va mucho más allá de un simple dolor de cabeza ocasional o un cansancio pasajero de viernes. Cuando la presión es constante y no se gestiona, el cuerpo y la mente colapsan, manifestando síntomas físicos severos como trastornos del sueño, problemas gastrointestinales, caída del cabello y dolores musculares crónicos que merman la vitalidad .

En el ámbito psicológico, las consecuencias resultan ser aún más graves y paralizantes para el individuo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha notado un incremento alarmante en las incapacidades médicas otorgadas por trastornos de ansiedad y depresión, padecimientos que hoy afectan a miles de familias mexicanas y reducen drásticamente la productividad de las empresas a nivel nacional.

Tips rápidos para proteger tu bienestar y hacer valer tus derechos

Afortunadamente, herramientas legales como la Norma Oficial Mexicana NOM-035 ya obligan a las empresas a cuidar tu salud mental. Para protegerte hoy mismo, aplica esta lista de puntos clave y tips rápidos:

1) Establece límites claros y apaga las notificaciones al terminar tu jornada;

2) Comunica formalmente a tus superiores si la carga es inmanejable;

3) Busca apoyo psicológico inmediato, recordando que la ley ya reconoce al estrés severo como una enfermedad laboral legítima.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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