Una presunta casa del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue atacada a balazos la mañana de este sábado 9 de mayo en Culiacán .

Según el reporte de varios medios locales de la capital de Sinaloa, varios sujetos armados dispararon contra la fachada de la finca para después huir del lugar .

La casa, que se señala tiene relación con Rocha Moya, sin ser oficial, está localizada en la calle Lago Cuitzeo, al cruce de bulevar Sinaloa, en la colonia Las Quintas de Culiacán.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado el móvil del ataque ni tampoco si el inmueble pertenece al gobernador con licencia de Sinaloa.

Hace una semana Rocha Moya pidió licencia como gobernador

Los sucesos de este sábado en Culiacán suceden exactamente a una semana de que el Congreso del estado de Sinaloa designó este sábado a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, minutos después de aprobar por unanimidad la licencia temporal solicitada por el mandatario Rubén Rocha Moya, en medio de una investigación en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La designación se realizó durante una sesión extraordinaria del Congreso local, en la que previamente el pleno avaló la separación del cargo de Rocha Moya por un periodo mayor a 30 días.

Con este nombramiento, Bonilla Valverde se convierte en la primera mujer en asumir la gubernatura de Sinaloa.

La decisión ocurre en un contexto de tensión política, luego de que el gobernador solicitara licencia el viernes 1 de mayo por la noche tras las acusaciones formuladas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que lo señalan, junto con otros funcionarios, de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa .

Rocha Moya ha rechazado los señalamientos y afirmó que su separación del cargo busca facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Con información de EFE

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA