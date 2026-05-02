El debate sobre la protección legal de los políticos ha dado un giro inesperado este 2 de mayo de 2026. Arturo Zaldívar, actual Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para explicar una creencia que comenzó a comentarse en medio del escándalo que atraviesa Rubén Rocha Moya.

Según el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es incorrecto decir que un gobernador o presidente municipal con licencia mantenga su protección legal. Esta aclaración responde directamente a la situación de Rubén Rocha Moya, quien recientemente se separó de su cargo en el estado de Sinaloa.

Arturo Zaldívar explicó que el "fuero" no es un escudo personal ni un pase de impunidad. En realidad, se trata de una garantía que protege exclusivamente el ejercicio de la función pública. Si el funcionario ya no ejerce, la protección desaparece de forma inmediata.

Es incorrecto lo que han publicado ciertos medios en el sentido de que un gobernador y un presidente municipal con licencia siguen teniendo “fuero”.



La inmunidad procesal, mal llamada “fuero”, es una garantía de cierta categoría de servidores públicos para evitar que sean…— Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) May 2, 2026

La Constitución y el artículo 111: ¿Cómo funciona realmente el fuero?

Para entender esto, debemos mirar lo que dicta la ley. La mal llamada figura del fuero es, en términos jurídicos correctos, una inmunidad procesal. Su objetivo original no es solapar delitos, sino evitar que los funcionarios sean procesados penalmente por motivos políticos o venganzas partidistas.

Sin embargo, el artículo 111 de la Constitución Mexicana establece reglas claras. Para que un servidor público en funciones sea juzgado, la Cámara de Diputados debe emitir primero una declaratoria de procedencia. Este es el mecanismo legal que "levanta" la barrera protectora.

La revelación clave de Zaldívar es que este proceso legislativo es totalmente innecesario cuando hay una licencia de por medio. Al separarse de sus funciones, figuras como Rubén Rocha Moya o el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez, pueden ser detenidos y procesados como cualquier otro ciudadano común.

El panorama en Sinaloa y las consecuencias políticas

La salida temporal de Rocha Moya ha sacudido el tablero político estatal y nacional. Tras la aprobación de su licencia, el Congreso local designó a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina de Sinaloa.

Este movimiento administrativo dejó a Rocha Moya en una posición vulnerable ante la ley. Al no estar al frente del Ejecutivo estatal, cualquier investigación o proceso penal en su contra podría avanzar sin los obstáculos burocráticos tradicionales que enfrentan las fiscalías.

Zaldívar también recordó que existen múltiples precedentes del Poder Judicial de la Federación que respaldan esta interpretación. No se trata de una opinión aislada del Consejero Jurídico, sino de la aplicación estricta de la jurisprudencia mexicana vigente.

Puntos clave sobre el fuero y las licencias políticas

Protección a la silla, no a la persona: La inmunidad procesal solo es válida mientras el político está sentado en su cargo y ejerciendo sus funciones diarias.

La inmunidad procesal solo es válida mientras el político está sentado en su cargo y ejerciendo sus funciones diarias. Efecto inmediato de la licencia: Al firmar y aprobarse una separación temporal, el funcionario pierde automáticamente su escudo legal frente a la justicia.

Al firmar y aprobarse una separación temporal, el funcionario pierde automáticamente su escudo legal frente a la justicia. Sin intervención del Congreso: Un político con licencia no requiere que los diputados voten un juicio de procedencia para ser investigado o detenido.

Un político con licencia no requiere que los diputados voten un juicio de procedencia para ser investigado o detenido. Precedentes judiciales: La Suprema Corte y los tribunales federales ya han validado en el pasado que el fuero no es un derecho humano ni un privilegio vitalicio.

La Suprema Corte y los tribunales federales ya han validado en el pasado que el fuero no es un derecho humano ni un privilegio vitalicio. Igualdad ante la ley: Esta interpretación jurídica busca garantizar que los servidores públicos rindan cuentas en igualdad de condiciones cuando no están operando para el Estado.

-Esa nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF

