Beca Rita Cetina: Así será el registro para alumnos de primaria este 2026

La Beca Rita Cetina es un programa de apoyo impulsado por el Gobierno de México en coordinación con la Secretaría del Bienestar, cuyo objetivo es evitar que los estudiantes de nivel básico abandonen sus estudios por falta de recursos económicos. Para ello, el programa contempla un apoyo de mil 900 pesos bimestrales, entregados directamente a los tutores del menor.

Con esta ayuda, las autoridades buscan aliviar la carga económica que enfrentan muchos hogares en México, especialmente aquellos con uno o más estudiantes dentro de la familia.

Aunque el programa ya operaba desde años anteriores, inicialmente estaba dirigido únicamente a estudiantes de secundaria. Sin embargo, el Gobierno federal decidió ampliar su cobertura y establecer las condiciones necesarias para que los alumnos de primaria también puedan acceder a este beneficio.

A continuación, te compartimos todos los detalles del nuevo registro dirigido a estudiantes inscritos en escuelas públicas que cursen 1°, 2°, 3°, 4°, 5° o 6° de primaria.

¿De cuánto es la Beca Rita Cetina 2026?

El programa otorga mil 900 pesos cada dos meses por familia. Si en el hogar hay más de un estudiante, se agregan 700 pesos extra por cada hijo adicional.

Así quedan los apoyos:

1 hijo inscrito: mil 900 pesos bimestrales

2 hijos inscritos: 2 mil 600 pesos

3 hijos inscritos: 3 mil 300 pesos

Y así sucesivamente. Este esquema busca brindar un alivio económico mayor a los hogares con varios estudiantes en primaria o secundaria.

Fechas clave para el registro en primaria 2026

El proceso se realizará totalmente en línea y estará dividido en dos etapas, según el grado del estudiante:

Enero de 2026: alumnos de 4°, 5° y 6° de primaria

alumnos de 4°, 5° y 6° de primaria Septiembre de 2026: alumnos de 1°, 2° y 3° de primaria

¿Cómo registrarse en la Beca Rita Cetina 2026?

El trámite deberá hacerse desde la plataforma oficial del programa utilizando una cuenta Llave MX, por lo que se sugiere que el tutor la active con anticipación.

Pasos para realizar el registro:

Ingresar a la plataforma con la cuenta Llave MX. Capturar los datos del estudiante: nombre, CURP, grado y escuela pública donde está inscrito. Validar o subir la información del tutor. Enviar la solicitud y descargar el comprobante. Esperar la confirmación oficial para recoger la tarjeta en caso de resultar beneficiario.

Requisitos para solicitar la Beca Rita Cetina 2026

Del tutor:

CURP

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Teléfono y correo electrónico activo

Del estudiante:

CURP

Estar inscrito en una escuela primaria pública

No recibir otra beca federal con el mismo fin

XP