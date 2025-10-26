El Gran Premio de México se llena de mariposas

El día de hoy, previo al inicio de la carrera del Gran Premio de México, el Estadio GNP se llenará de mariposas monarca, como parte del proyecto “Somos parte del vuelo”. Se trata de 30 mil mariposas de papel semilla que son entregadas a cada uno de los asistentes a esta zona del evento.

El papel con el que están elaboradas cuenta con semillas de linaza, flor nube y chía, para que puedan crecer en las casas. El objetivo es que, una vez que los aficionados regresen a sus hogares, las siembren y obtengan una nueva planta.

“Somos parte del vuelo” se suma a los objetivos del evento de ser sustentable, a través de alianzas que impulsan la neutralización de emisiones, la conservación del entorno y de los espacios naturales. El Gran Premio de México busca ser carbono neutral para 2030.

La imagen elegida, de una mariposa monarca, busca simbolizar el equilibrio de los ecosistemas a través de la polinización y representa la biodiversidad del país.

Estas mariposas de papel cuentan con un código QR que lleva a los asistentes a un filtro de realidad aumentada, el cual permite ver a cientos de esos animales volando por el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Además de esta iniciativa, el México GP promueve la eliminación de residuos mediante puntos de hidratación, donde los asistentes pueden rellenar con agua sus termos, botellas y vasos conmemorativos del evento, con el fin de reducir la cantidad de desperdicio generado por las botellas de plástico.

Esta iniciativa ha sido bien recibida por parte de los asistentes que señalan que les permite conservar un souvenir del evento gracias al vaso conmemorativo, les permite reducir sus gastos al contar con agua gratuita y les parece una manera sencilla de sumarse y apoyar al medio ambiente.

El agua que se vende está empacada en envases Tetra Pak, pues son más fáciles de reciclar.

