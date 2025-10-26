Viral: Internas se burlan de paciente en el IMSS Irapuato y son señaladas en redes

Un video difundido en redes sociales generó gran molestia luego de que dos médicas se grabaran utilizando filtros de payaso mientras se burlaban de una paciente que gritaba de dolor dentro del Hospital General de Zona No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Irapuato, Guanajuato.

En la grabación, que rápidamente se viralizó, se observa a dos jóvenes con uniforme quirúrgico, cofia y cubrebocas riendo y aplicando un filtro de cámara mientras imitan los gritos de una mujer que aparentemente sufre durante la atención médica. El clip fue compartido inicialmente en las cuentas personales de las doctoras y, tras su difusión, provocó indignación entre los usuarios de redes, quienes denunciaron el hecho hasta hacerlo llegar a las autoridades del IMSS en Guanajuato.

Ante la polémica, el instituto emitió una tarjeta informativa en la que condenó los actos y precisó que las implicadas serían médicas internas de pregrado. En el comunicado, la institución manifestó:

“Las acciones por parte de las médicas internas de pregrado no corresponden al código de conducta bajo el cual deben regirse las y los servidores públicos del Instituto.”

El IMSS reiteró que reprueba categóricamente cualquier comportamiento que contravenga los principios de respeto, ética y profesionalismo que deben guiar el ejercicio médico y el servicio público.

Además, a través de un video publicado en sus canales oficiales, la institución confirmó que se ha iniciado una investigación interna con el fin de esclarecer lo sucedido, determinar posibles responsabilidades y aplicar las sanciones administrativas correspondientes en caso de ser necesario.

El caso continúa bajo revisión mientras las autoridades del IMSS reafirman su compromiso de mantener la calidad, la integridad y el respeto hacia los pacientes en todas las unidades médicas del país.

