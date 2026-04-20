"El Chapo" pide extradición a México y visitas familiares con nueva carta en inglés

Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", escribió una nueva carta en inglés dirigida a la corte de Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, para pedir que su familia pueda visitarlo y ser extraditado a México.

"El Chapo", quien cumple una sentencia de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, ha estado aprendiendo inglés en prisión y ya envió antes otra carta en este idioma escrita con su puño y letra pidiendo un "trato justo".

¿Qué pidió "El Chapo" Guzmán en su nueva carta en inglés?

Esta vez, además de ser tratado con justicia, Guzmán Loera, quien fuera líder del Cártel de Sinaloa, solicita "alivio en los derechos de visita de mi familia". Además, pide " una cláusula de extradición para estar de regreso en México" .

En su misiva, confusa, "El Chapo" afirma que "esta es una carta cortés de reclamación al juez Brian Cogan", que es quien ha llevado su caso, y denuncia "abuso de la política judicial" y "de la octava enmienda, sobre mi libertad".

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"También pido una repetición del juicio... para tener la oportunidad de recuperar mi libertad", se lee.

"El Chapo" concluye su carta agradeciendo a los jueces y pidiendo "me respondan con una respuesta amable".

¿Qué se sabe de las denuncias del "Chapo" hechas en EU?

En distintas ocasiones, Guzmán ha denunciado ser víctima de malos tratos, incomunicación y falta de alimentación apropiada, entre otras cosas.

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La justicia estadounidense ha rechazado en reiteradas ocasiones las solicitudes de nuevo juicio del "Chapo", y ha mantenido en firme su sentencia a cadena perpetua.

JM