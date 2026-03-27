Designan a Luis Enrique Osuna al frente del Centro Público de Medios Alternativos de Solución de Controversias

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) designó al maestro Luis Enrique Osuna Sánchez como titular del Centro Público de Medios Alternativos de Solución de Controversias, una instancia enfocada en facilitar la resolución de conflictos entre ciudadanos y autoridades administrativas mediante el diálogo.

El nombramiento fue aprobado por unanimidad de la Junta de Gobierno y Administración (JGA), y formalizado por el presidente del Tribunal, José Ramón Amieva Gálvez, como parte de la estrategia institucional para fortalecer mecanismos alternativos de justicia.

Osuna Sánchez cuenta con experiencia en el ámbito jurisdiccional y ha trabajado en el desarrollo de modelos de resolución alternativa de controversias, destacando su impulso a la justicia terapéutica y a esquemas de diálogo institucional.

La designación se da en un contexto en el que el TFJA busca promover herramientas que prioricen el entendimiento entre las partes. A través del Centro Público de Medios Alternativos de Solución de Controversias, se pretende atender desacuerdos mediante procesos colaborativos, reduciendo la necesidad de litigios prolongados.

Entre las funciones de este organismo destacan la recepción de solicitudes de solución dialogada, la facilitación de procesos de mediación y conciliación, la emisión de dictámenes técnico-jurídicos sobre la viabilidad de acuerdos y el registro formal de los convenios alcanzados.

En un comunicado, el Tribunal subrayó que esta iniciativa también busca fortalecer soluciones tempranas en materia administrativa, privilegiando la construcción de consensos y acuerdos entre ciudadanos y autoridades.

Con estas acciones, el TFJA apunta a consolidar un modelo de justicia administrativa más accesible, preventivo y cercano a la ciudadanía, donde el diálogo se posicione como una herramienta clave para la protección efectiva de los derechos frente a la actuación de las autoridades.

MF