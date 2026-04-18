Guerra en Irán pega a las Afores

La inestabilidad internacional derivada del conflicto en Medio Oriente ya tuvo efectos en los ahorros para el retiro de los mexicanos. Durante marzo pasado, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) registraron minusvalías; es decir, una disminución en el valor de los activos.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) revela que se reportaron minusvalías o pérdidas por 417 mil 321 millones de pesos, la cifra más alta de la que se tenga registro, tras una racha previa de 10 meses consecutivos con plusvalías o ganancias. Con este resultado, el balance del primer trimestre del año se ubicó en una minusvalía acumulada de 110 mil 596 millones de pesos en los ahorros pensionarios.

La Consar atribuyó este comportamiento a la volatilidad global derivada del conflicto entre Israel y Estados Unidos contra Irán. “Han provocado incrementos en los precios del petróleo, gas, fertilizantes y otros bienes, así como ajustes en las tasas de interés, impactando el valor de los activos financieros a nivel global”, explicó.

Israel Macías, académico de la Universidad Panamericana, explicó que las fluctuaciones responden a la incertidumbre en los mercados. Señaló que los recursos de las Afores no están estáticos, sino invertidos en distintos instrumentos. “Las Afores no guardan el dinero en una bóveda… lo invierten. Una parte está en bonos gubernamentales, más seguros, y otra en instrumentos con rentabilidad variable. En un contexto de conflicto e incertidumbre global, las bolsas tienden a bajar, lo que se refleja en esas minusvalías de marzo”.

Subrayó que estas caídas no deben interpretarse como pérdidas definitivas, ya que no se materializan mientras no se retiren o se vendan los activos. Y por tratarse de ahorros de largo plazo, existe la expectativa de recuperación, pero una vez que se estabilicen los mercados. “Si en este momento se vendieran esas inversiones, entonces sí se consolidaría una pérdida. Pero estos recursos están pensados para el largo plazo. Históricamente, tras episodios de alta volatilidad, los mercados se recuperan, por lo que lo recomendable es mantener la calma y no tomar decisiones precipitadas”.

Advirtió que cambiar de Afore en periodos de minusvalías puede ser contraproducente. Al hacerlo, se venden los activos en un momento de baja valuación, lo que reduce el saldo acumulado.

Consideró que, más que realizar movimientos, puede ser un buen momento para que las personas se informen sobre su situación: conocer en qué Afore están registradas, cuánto han ahorrado y cómo funcionan estos instrumentos.

Héctor del Toro, académico de la UdeG, advirtió que, aunque el conflicto internacional puede afectar la economía familiar —con alzas en combustibles y básicos—, no se recomienda usar ahorros para el retiro para cubrir gastos inmediatos.

Explicó que retirar esos recursos en un entorno incierto implica dos riesgos: no saber si podrán reponerse y hacerlo cuando los activos valen menos, lo que reduce la recuperación y rendimientos. “Esto puede traducirse en un problema serio a largo plazo, ya que las personas podrían enfrentar una jubilación con menores recursos de los previstos, comprometiendo su estabilidad económica en la vejez”.

Para dudas, llamar a la Consar: 55-1328-5000.