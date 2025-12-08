Dónde comprar Nochebuenas baratas en CDMX este diciembre 2025

Durante la temporada decembrina y con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, hay ciertos elementos que no pueden faltar en los hogares, oficinas e incluso en las calles de nuestro país. Miles de personas emprenden la búsqueda de estos elementos representativos de la época, para envolverse en el espíritu festivo.

Uno de estos elementos son las flores de Nochebuena, una planta emblemática de la Navidad. A continuación te indicamos los mejores lugares para comprarla en la Ciudad de México.

La flor de la Navidad

La Flor de Nochebuena, o Euphorbia pulcherrima, según su nombre científico, además de ser la planta de la Navidad, es un regalo que la flora mexicana le brindó al mundo. Tanto su historia como su significado están fuertemente ligados a la época decembrina.

Los mexicas llamaban a esta planta Cuetlaxóchitl, que quiere decir “flor que se marchita”. Asimismo, para los aztecas el color rojo intenso de la flor, representaba la sangre derramada en los sacrificios que ofrecían al sol, con el objetivo de renovar su fuerza.

Sin embargo, con la llegada de la conquista, los frailes franciscanos la adoptaron para adornar los nacimientos y altares navideños, debido a que la nochebuena florece naturalmente durante esta temporada. De ahí, su nombre fue rebautizado como “Flor de Nochebuena” o “Flor de Pascua”.

A día de hoy, esta planta simboliza la esencia navideña , y es utilizada por miles de personas para decorar sus hogares, nacimientos, y cientos de lugares más.

Los mejores lugares para comprarla en CDMX

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, de la mano de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, lanzaron una convocatoria para que los ciudadanos acudan a comprar estas flores.

“Este año, 216 productoras y productores del suelo de conservación se encargaron de sembrar, cuidar y cosechar 1.8 millones de nochebuenas para la temporada . Las principales zonas productoras fueron San Luis Tlaxialtemalco, Barrios de Xochimilco, San Gregorio Atlapulco, Santiago Tepalcatlalpan, San Juan Ixtayopan y Santiago Tulyehualco. Con el apoyo del Programa Altépetl, la producción del 2025 fue la más alta en cinco años con un millón 874 mil 453 plantas”, informó el Gobierno local.

Estos son los puntos en donde se pueden adquirir:

Bosque de Chapultepec (puerta de los leones)

Zócalo

Según la información del Gobierno de la CDMX, pueden ser adquiridas de lunes a domingo, en un horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Otros puntos para comprar Flor de Nochebuena son:

Mercado de Flores Madreselva: horario de lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

horario de lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. Palacio de la Flor (Cuemanco): horario de martes a domingo, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

horario de martes a domingo, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Mercado de Flores Cuemanco: horario de lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

horario de lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Acuexcomatl Cuemanco: horario de lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

horario de lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Campo 7: horario de lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

horario de lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Cuemanquito: horario de lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

