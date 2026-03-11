Doble Hoy No Circula: ¿De cuánto es la multa por no respetarlo este 11 de marzo?

La mañana de este miércoles 11 de marzo se mantiene activa la Fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, de acuerdo con la última actualización de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). En este escenario, las autoridades aplicaron el programa del Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).Dicha medida tiene el objetivo de reducir la emisión de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México y no respetarla puede provocar la imposición de multas por parte de las autoridades.La Zona Metropolitana del Valle de México se compone de la Ciudad de México y 60 municipios colindantes, donde habitan cerca de 20 millones de personas. Las autoridades activan la contingencia ambiental cuando el índice de calidad del aire supera el máximo permitido, es decir, 150 puntos.El reglamento de tránsito de la Ciudad de México (CDMX) contempla multas para aquellas personas que no respeten las restricciones viales por mala calidad del aire.El artículo 47 del Reglamento del Tránsito de la Ciudad de México estipula que "los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones y/o en las eco zonas o zonas de movilidad sustentable, los días y horas correspondientes".Asimismo, indica que los autos y vehículos motorizados que no cumplan con lo establecido en el artículo o emitan humo que contamine el ambiente, serán acreedores a una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).La UMA es una referencia económica en México que se utiliza para calcular el monto de multas, impuestos, créditos y otros pagos. Esta unidad se actualiza anualmente con base en la inflación y fue creada para desvincular estos cálculos del salario mínimo.Desde el pasado 1 de febrero, el valor diario de la UMA es de 117.31 pesos, de acuerdo con lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este valor mantendrá su vigencia hasta el 31 de enero de 2027. Por lo tanto, la sanción va desde los 2 mil 346.20 hasta los 3 mil 519.30 pesos.La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que este miércoles los siguientes vehículos deberán suspender su circulación en un horario de 5:00 a 22:00 horas. Con información de SUN y CAMe* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB