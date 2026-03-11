Doble Hoy No Circula: ¿De cuánto es la multa por no respetarlo este 11 de marzo?

La mañana de este miércoles 11 de marzo se mantiene activa la Fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, de acuerdo con la última actualización de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). En este escenario, las autoridades aplicaron el programa del Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Dicha medida tiene el objetivo de reducir la emisión de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México y no respetarla puede provocar la imposición de multas por parte de las autoridades.

La Zona Metropolitana del Valle de México se compone de la Ciudad de México y 60 municipios colindantes, donde habitan cerca de 20 millones de personas. Las autoridades activan la contingencia ambiental cuando el índice de calidad del aire supera el máximo permitido, es decir, 150 puntos.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en Ciudad de México?

El reglamento de tránsito de la Ciudad de México (CDMX) contempla multas para aquellas personas que no respeten las restricciones viales por mala calidad del aire.

El artículo 47 del Reglamento del Tránsito de la Ciudad de México estipula que "los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones y/o en las eco zonas o zonas de movilidad sustentable, los días y horas correspondientes".

Asimismo, indica que los autos y vehículos motorizados que no cumplan con lo establecido en el artículo o emitan humo que contamine el ambiente, serán acreedores a una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La UMA es una referencia económica en México que se utiliza para calcular el monto de multas, impuestos, créditos y otros pagos. Esta unidad se actualiza anualmente con base en la inflación y fue creada para desvincular estos cálculos del salario mínimo.

Desde el pasado 1 de febrero, el valor diario de la UMA es de 117.31 pesos, de acuerdo con lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) . Este valor mantendrá su vigencia hasta el 31 de enero de 2027. Por lo tanto, la sanción va desde los 2 mil 346.20 hasta los 3 mil 519.30 pesos.

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 11 de marzo en CDMX y Edomex?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que este miércoles los siguientes vehículos deberán suspender su circulación en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Estos vehículos deberán suspender su circulación en un horario de 5:00 a 22:00 horas. ESPECIAL

Con información de SUN y CAMe

