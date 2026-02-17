En los últimos días, una ola de calor ha cambiado drásticamente el clima de la Ciudad de México (CDMX); tal subidón ha dejado repercusiones más allá de la incomodidad y las quejas por el intenso sol, pues, se ha tenido que implementar la Fase I de la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por la concentración de contaminantes en el aire —desde el pasado viernes 13, y hasta este 16 y 17 de febrero—. Lo que, además, ha traído consigo la activación del programa “Doble Hoy No Circula”. ¿Qué relación tiene el calor con esto último? En esta nota te lo contamos.

Oficialmente el invierno terminará el 20 de marzo, con el equinoccio de primavera. Sin embargo, y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada de frentes fríos se extiende hasta mayo, aunque en marzo y abril comienzan a reducir los fenómenos que provocan bajas temperaturas.

¿Por qué está haciendo tanto calor en la CDMX?

Según información del SMN, la "ola de calor" que golpea a la Ciudad de México desde hace algunos días, se debe a un sistema anticiclónico posicionado en niveles medios de la atmósfera sobre el país.

La presencia de este mismo sistema de anticiclón sobre el Valle de México "generará condiciones atmosféricas que limitarán la dispersión de contaminantes y el incremento de las temperaturas diurnas". Asimismo, ocasiona escasas probabilidades de lluvia sobre la zona.

El SMN pronostica temperaturas similares para los siguientes días en la CDMX:

Martes 17 de febrero: mínima de 10 a 12 °C y máxima de 26° a 28° Celsius.

Miércoles 18 de febrero: mínima de 10 a 12 °C y máxima de 27° a 29° Celsius.

Por su parte y según el glosario técnico del SMN, un anticiclón es una zona atmosférica de alta presión atmosférica:

"El aire de un anticiclón desciende sobre el suelo desde las capas altas de la atmósfera, produciéndose un fenómeno denominado subsidencia. Los anticiclones, provocan tiempo estable y ausencia de precipitaciones, ya que la subsidencia limita la formación de nubes".

