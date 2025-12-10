Diputados de Morena se dan bono y MacBooks Air

Previo al cierre de sesiones, el grupo parlamentario de Morena regaló MacBooks Air a sus 253 diputadas y diputados federales.

Cerca de las 14:00 horas de ayer, los congresistas guindas comenzaron a abandonar, por grupos, el pleno de sesiones. Fueron llamados a la sala de juntas del grupo parlamentario y al salón Heberto Castillo, donde les era retirado de su celular.

Adentro, cada diputado recibió un cheque con los recursos correspondientes a las subvenciones por concepto de atención ciudadana, asistencia legislativa, transporte y hospedaje. El monto que recibió cada congresista supera los 100 mil pesos, y su recepción está respaldada en lo que establece la Ley de Remuneraciones.

Además, recibieron un “regalo” adicional. Se les entregó una mochila negra; dentro de ella había una MacBook air de 256 gigas.

El precio de dicho modelo ronda los 19 mil pesos en México. El coordinador morenista, Ricardo Monreal, aseguró que las máquinas serán devueltas al termino de la legislatura.

Si se suman el costo de la 253 computadoras entregadas, éste rondaría los cuatro millones 807 mil pesos.

Al solicitar una postura oficial, el área administrativa del grupo parlamentario guinda confirmó la entrega del regalo.

“Esto obedece a un tema de que varios diputados, a lo largo del año, habían solicitado una laptop para trabajar, no para que estén aquí físicamente en la Cámara, sino que la puedan llevar a sus territorios a trabajar. De los remanentes o de lo que pudimos llegar a ahorrar, destinamos un recurso para comprar éstas laptop”, declaró Miguel Faruk, coordinador administrativo de Morena.