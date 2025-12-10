Miércoles, 10 de Diciembre 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este miércoles 10 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

