Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 10 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13