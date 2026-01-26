Alejandro Gertz Manero fue ratificado como embajador de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte durante la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de hoy lunes 26 de enero.

Con esto, el Senado avaló formalmente el nombramiento propuesto por el Ejecutivo federal, cumpliendo con lo establecido en la Constitución para este tipo de designaciones diplomáticas.

Tras la votación, Alejandro Gertz Manero rindió protesta también este lunes como nuevo representante del Estado mexicano en el Reino Unido.

El nombramiento se dio luego de la renuncia de Gertz Manero al cargo de fiscal general de la República, el 27 de noviembre del año pasado. En ese momento, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el exfuncionario había aceptado encabezar una embajada de un "país amigo", sin precisar el destino. Poco más de un mes después, el 7 de enero de este año, la Mandataria confirmó en "La Mañanera del pueblo" que el gobierno británico había otorgado el beneplácito correspondiente para que Gertz Manero asumiera la representación diplomática de México en el Reino Unido.

Sheinbaum Pardo explicó que, aunque el beneplácito del país receptor ya había sido concedido, el nombramiento debía ser ratificado primero por el Senado mexicano, paso que se concretó en la sesión de la Comisión Permanente este día. La Presidenta detalló que la designación fue resultado de un acuerdo mutuo tras la salida de Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR).

La Embajada de México en el Reino Unido había sido encabezada por Josefa González Blanco Ortiz, exsecretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que el cambio representa es muy importante en una de las representaciones diplomáticas destacadas para México en Europa.

¿Quién es Alejandro Gertz Manero, nuevo embajador de México en Reino Unido?

Alejandro Gertz Manero es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y cuenta con doctorados en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mount Union y la Universidad de las Américas. A lo largo de su carrera académica fue catedrático en el ITAM, la UNAM y la Universidad de las Américas, además de haber sido rector de esta última institución.

En el ámbito público, ha ocupado cargos como secretario general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, agente del Ministerio Público Federal, auxiliar del procurador general de la República y encargado del despacho de la extinta Procuraduría General de la República. También fue diputado federal y presidió la Comisión de Marina en la Cámara de Diputados.

En 2019 fue elegido como fiscal general de la República, cargo que desempeñó desde el 19 de enero de ese año hasta su renuncia en noviembre de 2025. Con su ratificación como embajador, Gertz Manero suma una nueva responsabilidad en la representación internacional de México, en un momento clave para la relación bilateral con el Reino Unido y la cooperación con organismos internacionales con sede en ese país.

*Con información de SUN

