Días feriados México 2026: Calendario de puentes y descansos oficiales

Después de un breve periodo vacacional con motivo de las celebraciones de Navidad y el cierre de año, poco a poco las y los habitantes de México se reintegran a sus actividades cotidianas en el trabajo, la escuela y otros espacios que impulsan la movilidad del país. Sin embargo, muchas personas se quedaron con ganas de más tiempo de descanso; por ello, a continuación te compartimos el calendario de todos los días de asueto oficiales del año.

El 2026 comienza como una oportunidad para iniciar un nuevo ciclo y arrancar con toda la energía; no obstante, todos necesitamos momentos de descanso, los cuales pueden disfrutarse en distintos puntos del año gracias a los días festivos y puentes que se celebran en México.

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), existen siete días en los que, por diversos motivos como conmemoraciones y celebraciones patrias, se suspenden de manera obligatoria las actividades laborales, escolares y administrativas.

¿Cuántos días festivos tendrá México en 2026?

Según el calendario oficial, los días feriados de 2026 son los siguientes:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Año Nuevo. Lunes 2 de febrero: Día de la Constitución, aunque se conmemora el 5 de febrero; el descanso se traslada al lunes.

Día de la Constitución, aunque se conmemora el 5 de febrero; el descanso se traslada al lunes. Lunes 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez, que oficialmente es el 21 de marzo, pero se recorre al lunes.

Natalicio de Benito Juárez, que oficialmente es el 21 de marzo, pero se recorre al lunes. Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo, el cual genera un puente al coincidir con sábado y domingo.

Día del Trabajo, el cual genera un puente al coincidir con sábado y domingo. Miércoles 16 de septiembre: Día de la Independencia de México.

Día de la Independencia de México. Lunes 16 de noviembre: Día de la Revolución Mexicana. Aunque se conmemora el 20 de noviembre, el descanso suele trasladarse al lunes; sin embargo, en 2026 será necesario estar atentos, ya que el 20 cae en viernes y podría mantenerse en su fecha original.

Día de la Revolución Mexicana. Aunque se conmemora el 20 de noviembre, el descanso suele trasladarse al lunes; sin embargo, en 2026 será necesario estar atentos, ya que el 20 cae en viernes y podría mantenerse en su fecha original. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Cabe destacar que para este año se ha planteado, por única ocasión, la posibilidad de agregar un día festivo el 11 de junio, con motivo de la inauguración del Mundial 2026, que se llevará a cabo en el país; no obstante, esta fecha aún no ha sido confirmada de manera oficial.

¿Cuántos días de asueto tienen los estudiantes?

En el caso de los alumnos de educación básica, el calendario escolar es determinado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que contempla más días de descanso en comparación con lo establecido en la LFT.

Para 2026, los estudiantes contarán con los mismos días feriados oficiales, además de las siguientes fechas adicionales:

Martes 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla.

Aniversario de la Batalla de Puebla. Viernes 15 de mayo: Día del Maestro.

Día del Maestro. Del sábado 18 al viernes 31 de julio: Vacaciones de verano y cierre del ciclo escolar 2025-2026.

Vacaciones de verano y cierre del ciclo escolar 2025-2026. Último viernes de cada mes: Sesión del Consejo Técnico Escolar.

Conocer el calendario de días festivos y periodos de descanso permite a trabajadores, estudiantes y familias planificar con mayor anticipación sus actividades, viajes y tiempos de recuperación.

El 2026 ofrece diversas oportunidades para equilibrar la vida laboral y escolar con el descanso, por lo que mantenerse informado sobre posibles cambios o ajustes oficiales será clave para aprovechar al máximo cada día de asueto.

