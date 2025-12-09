Día Internacional contra la Corrupción: ¿por qué se celebra este 9 de diciembre?

El 9 de diciembre se conmemora anualmente el Día Internacional contra la Corrupción, una fecha establecida con el propósito fundamental de frenar y eliminar los actos de corrupción en todos los países. Este día busca aumentar la sensibilización respecto a una acción que carece de valores y que impacta negativamente a toda la sociedad.

La conmemoración es considerada muy importante debido al impacto catastrófico que tiene la corrupción en el desarrollo de las naciones. Según el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, "la corrupción priva de recursos a las personas que los necesitan, socava la confianza en las instituciones, exacerba las grandes desigualdades y crea obstáculos para una recuperación sólida".

¿Cuál es el origen de la Conmemoración de este día?

La efeméride fue instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que declaró el 9 de diciembre de cada año como el Día Internacional contra la Corrupción mediante una resolución emitida el 31 de octubre de 2003.

El principal hecho que motivó esta designación es el reconocimiento del fenómeno como un complejo problema social, político y económico que afecta a todos los países, independientemente de su estado económico actual.

Este día tiene como objeto principal el combatir este delito, que se presenta tanto en la esfera pública como en la privada.

Ante esta conmemoración, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece que su misión se centra en tres objetivos principales:

1. Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir la corrupción con mayor eficacia.

2. Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la lucha, incluyendo la recuperación de activos.

3. Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.

El reconocimiento de esta fecha implica que la población debe transformarse en portavoz del cambio, buscando y exigiendo el castigo severo ante estas prácticas, y estableciendo pautas morales desde la educación.

CT