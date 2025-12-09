Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 9 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este martes 9 de diciembre anticipa que estará con muy nuboso con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 35%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 10 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Jueves 11 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Sábado 13 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 15

Martes 16 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

