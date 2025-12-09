En un video obtenido por El Universal, se observa el momento en que los explosivos fueron transportados en una camioneta negra, aparentemente cargada con plátanos, antes de estallar afuera de la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, en Michoacán.

Las imágenes muestran cómo el vehículo circula a baja velocidad por la calle principal y se detiene frente al inmueble, lo que ha llevado a las autoridades a analizar si el ataque fue premeditado y dirigido específicamente contra los elementos que se encontraban de guardia.

De acuerdo con autoridades de seguridad del estado, el vehículo con explosivos detonó al mediodía del sábado, provocando la muerte de seis personas tras el ataque directo contra las instalaciones comunitarias. Además de las víctimas mortales, varias personas resultaron lesionadas por la onda expansiva y los fragmentos proyectados.

Elementos del Ejército, Guardia Nacional y de la Fiscalía estatal acudieron a la zona para acordonar el área, iniciar las investigaciones y descartar la presencia de más artefactos. Las autoridades no descartan la participación de grupos criminales que operan en la región.

