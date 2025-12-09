Caminata Cannábica: Horario y afectaciones viales hoy 9 de diciembre

El día de hoy se llevará a cabo en la Ciudad de México la tercera Caminata Cannábica, esta movilización se realiza con el objetivo de visibilizar la omisión del Senado respecto a reformas englobadas al consumo de la marihuana. Este tipo de propuestas en ocasiones pueden frenarse y no contar con ningún avance en una cantidad indefinida de tiempo, por lo que esta manifestación busca exigir avances legislativos

Algunas vialidades se verán afectadas a lo largo del día debido a este suceso, especialmente en el Centro Histórico, a continuación te informamos al respecto.

¿Cuál será la ruta de la Caminata Cannábica 2025?

La ruta a seguir tendrá como punto de partida La Comuna, la cita para ser partícipe de este evento iniciará a las 04:20 pm.

Los participantes de este movimiento cannábico recorrerán por fuera el Congreso de la Ciudad de México, continuarán por Paseo de la Reforma, el cual se encuentra a escasa distancia del Monumento a Simón Bolívar, para concluir en el Jardín Louis Pasteur, en el cual se ha registrado en múltiples ocasiones actividad de personas consumidoras de marihuana, es por ello que a este lugar también se le conoce como "Senadito 420".

Si en tu rutina diaria sueles atravesar alguno de estos puntos de la ciudad, se te recomienda el utilizar vías alternas para evitar retrasos en tus actividades cotidianas.

CT