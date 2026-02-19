Día del Ejército Mexicano: ¿cuánto gana un soldado en 2026?

Cada 19 de febrero en México se celebra el Día del Ejército Mexicano, esta fecha establecida por decreto presidencial en 1950, tiene como objetivo el conmemorar la creación de nuestro actual Instituto Armado.

El origen de esta fuerza armada se remonta al año 1913, cuando el Congreso de Coahuila desconoció al general Victoriano Huerta y otorgó facultades para crear un ejército que restableciera el orden constitucional.

Para aquellos que forman parte del cuerpo militar, este año la celebración cuenta con una diferencia significativa, puesto que llega acompañada de una actualización en los "haberes", también conocido como el salario del sector militar. Con esta modificación se ha reflejado un incremento considerable en el poder adquisitivo de los elementos.

¿Cuál es el sueldo de un soldado en 2026?

La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, estableció que los sueldos militares debían experimentar un aumento, este incremento oficial oscila entre el 30% y el 35%, concentrando los mayores beneficios en los escalafones más bajos de la jerarquía del cuerpo armado.

De acuerdo con la Tabla de Haberes de 2026, un soldado percibe un sueldo neto mensual de 18,840.42 pesos, una cifra que ya contempla los descuentos de ley como el ISR, el Fondo de Ahorro y el Seguro de Retiro. Cabe resaltar que este monto puede variar ligeramente dependiendo de la antigüedad y el grado de servicio.

Para otros rangos operativos las percepciones mensuales netas quedan de la siguiente manera:

Cabo: 19,548.69 pesos.

19,548.69 pesos. Sargento Primero: 21,306.63 pesos.

21,306.63 pesos. Sargento Segundo: 20,820.13 pesos.

En contraste, los altos mandos, como el General de División, perciben haberes netos de 133,503.67 pesos mensuales, superando el millón y medio de pesos anuales.

Prestaciones y beneficios adicionales para el sector militar

Además del haber base, el personal militar cuenta con una serie de prestaciones sociales y económicas que fortalecen su ingreso. Entre los beneficios destacados para este año se encuentran:

Aguinaldo: Equivalente a 40 días de jornada laboral.

Equivalente a 40 días de jornada laboral. Prima vacacional: Pago por 20 días de jornada laboral al año.

Pago por 20 días de jornada laboral al año. Apoyo para despensa: Que asciende a mil 640 pesos mensuales para la tropa.

Que asciende a mil 640 pesos mensuales para la tropa. Ayuda para transporte: Un monto de 985 pesos mensuales para los rangos desde soldado hasta teniente.

Un monto de 985 pesos mensuales para los rangos desde soldado hasta teniente. Asignación de técnico: Un pago adicional del 40% para aquellos elementos que cuenten con estudios de licenciatura.

Un pago adicional del 40% para aquellos elementos que cuenten con estudios de licenciatura. Prima de perseverancia: Un incentivo que aumenta según los años de servicio, iniciando con un 10% adicional al cumplir 10 años, hasta alcanzar un 50% al llegar a los 50 años de labor.

CT