Día de la Bandera: ¿Cuánto cuesta fabricar una bandera monumental?

Cada 24 de febrero se conmemora el Día de la Bandera , uno de los símbolos patrios más importantes de nuestro país, cuya fecha fue establecida en 1934 de forma oficial, y reconocida en 1940.

Alrededor de todo México, podemos encontrar banderas de múltiples tamaños; desde ejemplares pequeños comercializados en diferentes puestos, hasta banderas monumentales utilizadas en plazas y zócalos del país.

En este sentido, muchos mexicanos se preguntan cuánto cuesta fabricar una de estas banderas. A continuación te explicamos.

¿Cuánto cuesta fabricar una bandera monumental?

De acuerdo con medios oficiales, las banderas son manufacturadas en la fábrica de vestuario y equipo del ejército mexicano . Dentro de este taller, hay 14 soldados capacitados en diseño, quienes elaboran alrededor de mil 300 banderas de todos los tamaños.

Por ejemplo, las banderas de guerra son hechas con tela raso brillante y llevan escrita la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, el escudo es bordado y debajo se coloca el nombre de la unidad. La bandera es resguardada dentro de un nicho de vidrio, colgada en un asta de latón o de madera, con una corbata tricolor en la parte superior. Estas banderas suelen costar entre 4 mil 500 y 7 mil 900 pesos.

En cambio, en el Zócalo Capitalino se iza una bandera de 25 metros de largo por 14 metros de ancho, en un asta de 50 metros de altura, que además tiene un peso de 57 kg. Una bandera como esta tiene un costo de 56 mil pesos.

Por otro lado, las astas de instituciones como el Colegio Militar, miden 100 metros de altura e izan banderas de 50 metros de largo por 28 de ancho, pesando 200 kg y un costo de hasta 200 mil pesos.

El asta más grande del país se encuentra en Piedras Negras, Coahuila, la cual tiene una altura de 120 metros; su bandera es de 60 metros de largo por 34 de ancho, pesando 300 kg y con un costo de más de 250 mil pesos.

El escudo de las banderas monumentales miden hasta 6 metros y son elaborados a mano con pintura textil, para posteriormente ser matizadas. Asimismo, una bandera de exterior tiene una vida útil de aproximadamente 2 años. Cuando esta se desgasta, se hace un dictamen, se incinera y es sustituida por otra nueva.

¿Por qué el Día de la Bandera es celebrado el 24 de febrero?

Como se mencionó anteriormente, el Día de la Bandera mexicana fue establecido el 24 de febrero de 1934. Sin embargo esta conmemoración nacional fue oficialmente reconocida hasta 1940, por decreto del Presidente Lázaro Cárdenas.

Cada color de nuestra bandera tiene un significado:

Verde: esperanza

esperanza Blanco: unidad

unidad Rojo: la sangre de los héroes nacionales

En el artículo 30 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, se establece lo siguiente:

La Bandera Nacional consiste en un rectángulo dividido en tres franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en el siguiente orden a partir del asta: verde, blanco y rojo. En la franja blanca y al centro, tiene el Escudo Nacional, con un diámetro de tres cuartas partes del ancho de dicha franja. La proporción entre anchura y longitud de la bandera, es de cuatro a siete. Podrá llevar un lazo o corbata de los mismos colores, al pie de la moharra.

Durante el Día de la Bandera debe difundirse la historia y el significado de la Bandera Nacional , además de que las autoridades realizarán jornadas cívicas en conmemoración a la misma y honores a la Bandera con carácter obligatorio.

