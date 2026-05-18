Dos hombres que contaban con fichas de búsqueda activas fueron localizados en el sur de Sinaloa luego de solicitar apoyo en un establecimiento ubicado sobre la carretera México 15, en la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, la localización de los dos hombres se derivó de un reporte ciudadano que alertó sobre la presencia de ambas personas en el lugar. Tras acudir al sitio, elementos policiacos confirmaron que los hombres eran buscados por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

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Abel originario de Jalisco y Marco, procedente de Puebla fueron localizados con vida

Las personas fueron identificadas como Abel “N”, de 46 años y originario de Jalisco, así como Marco Antonio “N”, de 44 años y procedente de Puebla; según las fichas de búsqueda, ambos habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 8 de mayo en el municipio de Rosario.

La Policía de Mazatlán detallo que tras su localización los hombres fueron trasladados al Centro de Seguridad Ciudadana, donde recibieron atención médica, hidratación, alimentos y resguardo mientras se notificaba a la Fiscalía Región Sur para continuar con las diligencias correspondientes.

Las autoridades informaron que el Grupo Apolo de Investigación dará seguimiento al caso y realizará las gestiones necesarias para que ambas personas regresen a sus lugares de origen.

Luego de ser localizados, circuló en algunos medios de comunicación que se trataba de dos de los tres conductores que desaparecieron el pasado 8 de mayo en Potrerillo, Rosario, sin embargo, la Policía de Mazatlán no ha confirmado hasta el momento que se trate de ellos.

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