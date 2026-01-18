Credencialización del sistema de salud ya tiene fecha de inicio

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, entre la mitad de febrero y marzo próximos, iniciará la credencialización para la unificación del sistema de salud en México, durante la inauguración del Hospital General Regional No. 25 “General Ignacio Zaragoza” del IMSS, en la alcaldía Iztapalapa.

Sheinbaum Pardo explicó que con esta credencial todos los mexicanos tendrán acceso a su expediente médico y conocerán el hospital, clínica o centro de salud que les corresponde. “Con esa credencial van a tener su expediente médico, de tal manera que, aunque estén aquí en el Zaragoza, o si van de vacaciones y tienen alguna enfermedad y van al hospital allá, pues se comparte el expediente”, indicó, al destacar que el sistema de salud incluirá al IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

La mandataria reconoció que “poco a poquito” se avanza en la cobertura de medicamentos y agradeció la labor de los ingenieros militares que participaron en la construcción del hospital. Recordó que la obra enfrentó complicaciones por las condiciones del suelo y la necesidad de demoler estructuras previas.

Sheinbaum Pardo destacó que en los últimos 12 años, desde el sexenio anterior, se han realizado acciones importantes en materia de salud, incluyendo el programa “La Clínica es Nuestra” y la construcción de nuevos hospitales y centros de salud del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar. Criticó que los gobiernos del periodo neoliberal consideraban la salud como una mercancía, lo que limitó la construcción de infraestructura pública. “Luchamos por justicia social, por libertades, por democracia y por el bienestar de México”, afirmó.

Zoé Robledo, director del IMSS, detalló que el Hospital General Regional No. 25 es el quinto inaugurado durante la administración de Sheinbaum Pardo y atenderá a casi 500 mil derechohabientes. Señaló que se realizó un inventario de los hospitales abandonados o inconclusos, y destacó que la inversión en este hospital alcanzó los 2 mil 435 millones de pesos.

Al 15 de enero, el hospital registró 1,228 ingresos hospitalarios, 271 cirugías, más de 6,700 estudios de radiología, 55 mil análisis de laboratorio y 77 sesiones de hemodiálisis, con un personal de 2 mil personas. “Detuvimos el proceso privatizador que había en el IMSS”, aseguró Robledo.

David Kershenobich, secretario de Salud, indicó que la infraestructura permitirá mejorar la calidad de vida de la población y enfatizó la importancia de acudir a los servicios no solo en emergencias, sino también para acciones preventivas, detección temprana, vacunación, atención a embarazos y control de enfermedades como diabetes e hipertensión.

Por su parte, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que existía una deuda con los habitantes de Iztapalapa en materia de salud y destacó que el hospital representa “una clínica maravillosa, de calidad, todos los servicios, y es de la infraestructura hospitalaria más relevante en la Ciudad de México”. Subrayó que esta obra confirma la visión de la salud como un derecho y no como un negocio.

Tanto Brugada como Robledo agradecieron a la Secretaría de la Defensa Nacional por su participación en la construcción del hospital, que ahora forma parte de la estrategia federal y local para garantizar acceso a la salud de manera universal.

Con la implementación de la credencial de salud y la apertura del Hospital General Regional No. 25, el gobierno federal y la Ciudad de México buscan consolidar un sistema unificado que permita la atención integral de los mexicanos, optimizando recursos y asegurando la continuidad de los expedientes médicos sin importar la ubicación geográfica del paciente.